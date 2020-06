Esta es la crema solar más vendida de Laconicum porque se absorbe en un segundo y no deja la piel ni grasa ni blanca

El protector solar de Mimitika tiene todo lo que debe cumplir tu crema protectora para conseguir el bronceado perfecto este verano

Este año no sabemos aún cuándo vamos a poder inaugurar la temporada de playa y ¿piscina?. La pandemia por coronavirus también a alterado la manera en que disfrutamos del verano, pero lo cierto es que el sol sigue calentando y debemos protegernos aunque no tengamos una exposición tan constante como usualmente teníamos. Así que como cada año nos comprometemos a buscar el protector solar que mejor siente a nuestro rostro y, si eres de las que sale todos los días a la terraza a coger un poco de color para empezar a lucir el moreno, este de las de Laconicum te va a encantar.

Es importante que no se nos olvide que el filtro solar es un imprescindible en la rutina de belleza durante todo el año, no solo en verano. Pero lo cierto es que esta temporada se hace aún más esencial. Los dermatólogos no se cansan de decir que para mantener una piel joven, sana y sin manchas el mejor tratamiento es una buena defensa contra los rayos solares.

Y nosotras no solo buscamos un protector que cumpla con su función, sino que también queremos que nos ayude a lucir un buen bronceado, que se absorba rápido sin dejar la piel pegajosa y blanca y que sea resistente al agua.

Y buscando en el gran universo de posibilidades hemos dado con este protector solar de rostro más vendido de Laconicum. Se llama Mimitika y es una crema con protección solar de rostro SPF50 que se absorbe al segundo, no deja la piel blanca ni grasienta. Además gracias a sus filtros químicos, está enriquecida con vitamina E para lograr un aspecto saludable de la piel y además contiene un activo natural que estimula la producción de melanina para conseguir un bronceado duradero. Su otro punto fuerte es su duración, ya que resiste al agua durante 80 minutos.

Con estas características y su precio (solo 14,95 euros) no es de extrañar que hasta las compradoras más exigentes hayan caído rendidas ante este protector solar estrella. Y es que si por algo es reconocida Mimitika, es por evitar a toda cosa crear productos untuosos, grasos, difíciles de aplicar o con aspecto blanquecino.