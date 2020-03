10 mascarillas de cara y pelo para darte un cuidado extra durante estos días de cuarentena por coronavirus (y que puedes comprar online)

Pil’aten

Puestas a probar mascarillas, no te pierdas los parches para labios. Quizá has notado que al no salir de casa tienes la piel de tu labios muy reseca (en casa, la falta de humedad es notable)… pues bien, este tipo de fórmulas son una inyección de hidratación para tu sonrisa. Esta, de la marca coreana, Pil’aten, lleva colágeno y su diseño no puede ser más ideal.

Lip Mask, de Pil’aten (1,99 €).