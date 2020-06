111Skin es la marca detrás de las mascarillas preferidas de las famosas, desde las hermanas Kardashian hasta la actriz sevillana, todas han caído rendidas a los maravillosos resultados de este producto. Lo mejor es que solo cuestan 25 euros

woman.es

No cabe duda de que cualquier producto que use Paz Vega debe ser de calidad. Porque vamos a admitirlo, la piel y el pelo de la actriz siempre lucen increíble y todo gracias a los cuidados que les da. Sabemos que la sevillana de 44 años tiene acceso a algunos de los productos más prestigiosos y costosos del mercado, pero es que también se atreve con marcas con precios asequibles que no solo están al alcance de todas, sino que son realmente buenas.

Hablamos precisamente de las mascarillas de 111 Skin, una marca inglesa que está causando furo entre las famosas, incluyendo a las hermanas Kardashian, las Hadid, o Ashley Graham y hasta ha conquistado el exigente gusto de Victoria Beckham. Sus dos productos estrella son Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask y la Sub-Cero De-Puffing Energy Facial Mask, que al parecer hacer maravillas por la piel.

- ¿Por qué todas las celebridades que seguimos en Instagram usan la misma mascarilla facial?

- - Esta cuarentena Kourtney Kardashian nos enseña a preparar una mascarilla de aguacate para el pelo

Y no es tan complicado entender por qué esta marca de mascarillas se ha convertido en la preferida de modelos, actrices, y estilistas, basta con leer los ingredientes que contienen para entender perfectamente por qué su gran eficacia para hidratas y darle un aspecto sano y fresco al rostro. Uno de los principales activos es el oro de 24k y la rosa de damasco, ingredientes que hidratan a profundidad y que además calman la piel estresada.

Mientras que los ingredientes de la otra super estrella de ventas la Sub-Cero De-Puffing Energy Facial Mask fue diseñada para acelerar la circulación, algo que me es excelente para la producción de colágeno. Además, con su uso puedes deshacerte de la inflamación y de la piel cansada y opaca.

Inspirada en la tecnología coreana para el cuidado de la piel, el hidrogel -producto clave que llevan la mayoría de las mascarillas- es un polímero natural que actúa como una barrera adhesiva en la piel para permitir que la fórmula se absorba por completo". En pocas palabras, la textura de la máscara de lámina permite que el suero iluminador trabaje en tu piel para obtener resultados más visibles al instante.

Lo mejor de todo son sus precios por 25 euros puedes hacerte con cualquiera de sus cinco mascarillas, pero es que por solo 12 puedes conseguir la mascarilla iluminadora de ojos, o la mascarilla para el contorno de ojos con retinol para disminuir las líneas de expresión.

Sus más fieles seguidoras adoran que estas mascarillas estén impregnadas de una rica formulación que también da jugosidad y luminosidad a la piel. Pero sobre todo que te las puedes poner en la comodidad de tu casa, mientras ves una película o lees una novela.

Resulta que estas mascarillas de hidrogel y biocelulosa son un mimo para nuestra piel, es perfecta para prepararnos de cara antes de un acontecimiento especial. Recuerda que tu cutis es como un lienzo y no hay maquillaje más importante que una piel saludable, hidratada, firme y luminosa.