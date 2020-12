Esta marca de cuidado de la piel a base de probióticos que triunfa en Reino Unido va a ser tu favorita de 2021

Bio, sostenible, novedosa, 'cruelty free' y asequible. ¿Se puede pedir más?

Cuando profundizas un poquito en el mundo de la cosmética y empiezas a descubrir productos, formulaciones y principios activos, muchas veces puede darte la errónea sensación de que ya está todo inventado, pero luego descubres marcas nuevas que llegan al mercado como un soplo de aire fresco para cambiar las reglas del juego.

Es el caso de Aurelia, que aunque tenga un nombre muy español, es una marca inglesa creada por Claire Velo, que allá por 2013 lanzó su marca de belleza con una base científica para prevenir con eficacia los efectos del envejecimiento, formulada a base de activos botánicos, para todos los tipos de piel y 100% sostenible.

Pese a que todavía no es una marca extremadamente conocida en nuestro país ya ha ganado más de 60 premios por sus innovadoras fórmulas para el cuidado de la piel, que incorporan probióticos y son totalmente libres de fragancias sintéticas, parabenos, aceites minerales, siliconas y sulfatos.

Seguramente ya te estarán dando unas ganas enormes de probarla y para ayudarte en tu iniciación con esta marca vamos a presentarte nuestro top 5 para que puedas descubrir todas las bondades de sus productos más deseados.

Desodorante en crema

Empezamos por uno de sus 'best sellers' que curiosamente no pertenece a su línea facial, pero es una auténtica revolución. Está enriquecido con arrurruz y arcilla de caolín, que absorbe el sudor sin alterar ni bloquear las glándulas sudoríparas, mientras que la manteca de karité presente en su fórmula hidrata y nutre suavemente la zona de la axila para evitar la sequedad. Además contiene aceites esenciales de eucalipto, menta y árbol del té, que tienen propiedades antisépticas y antibacterianas que te ayudan a estar limpia y cómoda durante todo el día. No contiene aluminio.

Limpiador Miracle cleanser

Este limpiador facial en crema ya ha ganado múltiples premios por su capacidad para acabar con las impurezas a la vez que promueve la luminosidad natural de la piel. Combina las tecnologías probióticas y peptídicas con las esencias de plantas y flores lo que proporciona antioxidantes y ácidos grasos omega a la piel deshidratada a la vez que la deja suave, limpia y regenerada en un solo paso. Incluye una muselina para enjuagar el producto con agua tibia.

Crema hidratante de noche

Apto para incluso la piel sensible, el tratamiento de noche contiene una mezcla de aceite de borraja y Kigelia Africana reafirmante que hidrata y suaviza la piel apagada y deshidratada, dejando como resultado una piel suave, refinada y con una luminosidad restaurada. Combina hibisco antioxidante y baobab rico en omegas que luchan contra la aparición de radicales libres a la vez que lucha contra los signos del envejecimiento prematuro.

Crema hidratante de día

Esta crema de día restaura la hidratación y luminosidad de la piel apagada y deshidratada. Está elaborada con una mezcla de aceites esenciales de jazmín, plumeria, mandarina y nardos, por lo que es una crema muy rica en antioxidantes y dejará la piel suave, hidratada y radiante. La crema actúa también como una prebase de maquillaje gracias a sus potentes péptidos que hidratan la superficie de la piel dejando un acabado suave y perfecto.

Concentrado de probióticos

Es seguramente el producto estrella de la firma. Se trata de un sérum que trabaja para difuminar las líneas de expresión y arrugas, la falta de brillo y las zonas de pigmentación irregular para dejar la piel equilibrada y suave como la seda. Revive el aspecto de la piel apagada y gracias al ácido hialurónico deja el cutis con una sensación de hidratación y flexibilidad. Además se centra en las zonas con manchas e hiperpigmentación, como las producidas por el acné o la radiación UV para mejorar el tono de piel dejándola más uniforme.

