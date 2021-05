La presentadora ha compartido una imagen de su manicura y pedicura a juego que nos ha recordado por qué las uñas cortas nunca pasan de moda.

Parece que la dictadura de las uñas extralargas ha llegado a su fin y, poco a poco se abre paso a las uñas cortas pero cuidadas y delicadas. Lo importante es lucir unas uñas perfectas, que muestren un poco tu personalidad. Puedes apostar por una manicura al estilo japonés como Rosalía o super elegante como las de Anya Taylor-Joy, o por una más natural, como la de Desiré Corderouna . Pero si lo que buscas es una manicura de inspiración primaveral, vas a caer rendida a esta propuesta de Nuria Roca.

La presentadora ha compartido en su cuenta de Instagram su nueva manicura y pedicura, para la que ha escogido el mismo tono: un frambuesa que no sabe fallar, y es que ese tono tiene la peculiaridad de quedar estupendo tanto para las más rubias como las más morenas.

Nuria acudió a Tacha Beauty para darse un tiempo para ella y aprovechó para cuidar sus manos y pies. Y, como siempre, ha escogido el estilo más elegante pero juvenil que nada tiene que envidiar a las uñas de gel largas. En este caso Nuria prefirió mantener sus uñas cortas y con un tono super primaveral, que llama la atención por su sencillez.

Además, tenemos que destacar que su truco de elegir un solo color tanto para las manos es sinónimo de éxito.

Otro punto a su favor ha sido el diseño. Se trata de una manicura en forma cuadrada pero con los bordes sutilmente redondeados.

Y no podemos pasar por alto su delicada pedicura, también cuadrada perfecta. Y es que aunque parece algo sencillo, no lo es. Muchas veces cuando nos hacemos la pedicura nosotras en casa vemos como resultado unas uñas un tanto irregulares y para nada cuadradas, esto ocurre porque no tomamos en cuenta la regla de los 3 cortes. ¿Qué es? Pues consiste en cortar las uñas primero por una orilla, luego en medio y finalizar por el otro lado, y luego limarlas con cuidado y paciencia para dejarla completamente cuadrada.

Con esta manicura y pedicura, Nuria Roca nos ha vuelto a dar una lección de estilo. No siempre es necesario recurrir a los nail arts a los que nos tienen acostumbradas famosas como Rosalía, o Blake Lively, a veces apostar por algo más clásico, pero alegre sin caer en lo demasiado estridente, resulta lo más acertado.

Eso si recuerda que para conseguir este resultado super favorecedor no debes morderte las uñas. Si eres de las que sin querer se lleva las manos a la boca y termina arruinando su manicura, este artículo con trucos para que le digas adiós a este hábito te va a salvar.