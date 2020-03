Hemos descubierto una loción para el cuerpo que huele a menta está hecha en España y no solo hidrata la piel, sino que te ayuda a sentirte mejor en estos días de cuarentena

Un auténtico bálsamo en los días más grises.

Son días estos de confinamiento por el Covid-19 ideales para bajar el ritmo frenético y reencontrarte con las viejas costumbres, con esos pequeños placeres que, sumados unos a otros, hacen que un día sea mucho más feliz. Cuidarse es uno de esos privilegios que no siempre podemos hacer como debemos. Tu piel, y no solo la del rostro, te lo va a agradecer. Y más si lo haces con esta crema ‘made in Spain’ con olor a menta que acabamos de descubrir.

Se llama Pepermint Lotion y en su composición son absolutamente protagonistas los ingredientes naturales, como todo lo que produce el sello que firma esta crema hidratante: Rassa Botanicals.

La loción, que puedes aplicar sobre tu piel con independencia de si eres de las que se ducha por la mañana o por la noche -o cuando te dejen los niños si estás enclaustrada con ellos por el coronavirus-, es una bocanada de aire fresco no solo para la piel, sino que también lo es para los sentidos gracias a su olor adictivo a menta. ¡Hasta la vista se alegra con el diseño del bote de cristal en el que se conserva!

A nivel de propiedades, que al fin y al cabo es lo más importante cuando hablamos de un producto de cosmética, la menta es fantástica para relajar los músculos, algo más importante si cabe de lo normal en esta situación excepcional que nos toca vivir, donde la tensión muscular es algo extendido. Además, cada día que pasa de aislamiento son más las personas que se están animando a entrenar en casa; para todas ellas, esta crema hidratante es la guinda perfecta a una merecida fase de relajación, ducha incluida.

Más allá de la menta, la crema destaca por ser apta para pieles sensibles gracias al aporte que le ofrece a su fórmula el extracto de avena que incorpora en su composición, que también ayuda a combatir la irritación. La Pepermint Lotion es, en definitiva, nos chifla por ser un producto total, ya que a su aporte hidratante, protector y de rejuvenecimiento de la piel -es rica en vitamina E-, añade ese factor estético y oloroso que son dos pluses definitivos en tiempos en los que hasta el mínimo detalle cuenta para ponerle un poquito de luz a estos días raros y difíciles. Y encima es de producción española.

Todos los productos de Rassa se pueden adquirir en exclusiva en Laconicum, que sigue enviando pedidos a domicilio pese a las dificultades a las que se enfrentan también las empresas para satisfacer la demanda de sus clientes. En concreto, la crema hidratante con olor a menta a la que nos hemos enganchado tiene un precio de 31 euros.