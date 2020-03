Tener la piel bonita, sana y fresca nunca fue tan fácil

Kendall Jenner es una de las modelos más cotizadas del mundo y no es en vano. La hermana pequeña de Kim Kardashian es poseedora de uno de los rostros más bonitos, pero sobre todo sanos de la industria y eso es obviamente porque tiene a su alcance los mejores productos tanto de moda como de belleza. Por eso cuando ella dice que algo es un must en su rutina, vale la pena prestar atención.

Y vale, que parte fundamental de su rostro fresco y saludable se lo debe a los cientos de dólares que se deja en spas, tratamientos dematológicos y demás, sin embargo hay una cosa que usa todo el tiempo y que también está al alcance de nosotras. Estamos hablando de su humificador. En una entrevista para la revista Allure, Kendall confesó que en lugar de mascarillas faciales, el humidificador se había convertido en su mejor truco para mantener la piel hidratada. "Me gustó porque se veía genial... Le echo lavanda o eucalipto, luego me siento y me relajo con mis cristales", reveló a la publicación.

Y te preguntarás ¿por qué el humificador puede ser tu mejor aliado a la hora de cuidar tu piel? Una de las razones principales es la pérdida de agua en nuestra piel, y más ahora que pasamos todo el día encerradas en casa, sin que la piel reciba un poco de sol, de aire. La calefacción tampoco ayuda, por eso para evitar la sequedad en el ambiente y no desarrollar problemas de deshidratación la solución está en invertir en un buen humidificador.

Este tipo de gadget es capaz de potenciar la luminosidad de la piel gracias a la humedad que produce, esta permite que la epidermis retenga más calor y se mantenga hidratada durante más tiempo. Si puedes intenta comprar un modelo con difusor de aceites esenciales, para conseguir un estado de relajación profundo.

¿Cómo saber que necesitas un humificador en casa? Si sientes la piel más tirante, más incómoda, te pica o está como apagada, amiga tienes todas las señales que te gritan que tu piel está perdiendo agua. Además recuerda que la piel seca favorece la aparición de arrugas. Así que además de hacerte todos esos rituales de belleza que no te podías hacer antes por falta tiempo, y de ponerte mascarillas hidratantes y demás menjurjes hazte con un humificador lo antes posible, que se convierta en tu fiel compañero durante la cuarentena y mantén tu piel hidratada todo el día.

Si no sabes qué humificador comprar hemos seleccionado los mejores cinco del mercado, no solo por su precio sino también por su calidad.

Difusor de Aromas Eléctrico: 14,49 euros

Humidificador con luz nocturna y difusor de aroma: 27,99 euros.

Humidificador aceites esenciales Elehot: 21,99 euros.

Tenswall Humidificador Ultrasónico 400ml: 23,99 euros.

Difusor de Aceites Esenciales: 29,99 euros.