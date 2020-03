Si la actriz cayó rendida a sus pies por algo será.

Woman.es

Desde siempre hemos admirado su look, siempre a la moda y sin apenas esforzarse. Seamos sinceras Katie Holmes siempre se ve elegante no import si está en una alfombra roja o caminando con la compra por Nueva York. Pero es que no solo es su look lo que más nos gusta, también somos fans de su ritual de cuidados y belleza, y es que parece que por ella los años no pasan.

- Este sérum ha tenido listas de espera de 17.000 personas y en EE UU dicen que es como el bótox pero sin pinchazos

- Al fin podemos comprar el sérum vegano de Klairs más esperado del año para conseguir un rostro joven y luminoso

Y aunque es muy cuidadosa con su rostro, hay un elemento básico hidratante que no puede fallar en su neceser. Y ella misma lo ha dicho que si tuviera que recomendar un solo producto para el cuidado de la piel ese sería el Brightening Serum de Dr. Barbara Sturm (270 euros) es un sérum anti-manchas y para pieles con falta de luminosidad que aporta a la piel un brillo más uniforme al tiempo que reduce los signos visibles de la hiper-pigmentación.

Según su propia experiencia es 10 veces más hidratante que el agua y eso es gracias a que contiene ácido hialurónico. Este componente se ha convertido desde hace un tiempo en el elixir mágico de todos los expertos de la piel, ya que promete rellenar, hidratar y revitalizar la piel deshidratada y flácida.

El ácido hialurónico es una molécula hidratante capaz de absorber hasta 1.000 veces su propio peso en agua y la responsable de mantener nuestra piel suave y flexible. A pesar de que nuestro cuerpo proporciona sus propias reservas de ácido hialurónico, como el colágeno, nuestros niveles naturales se agotan a medida que envejecemos, por lo que en un intento por combatir las líneas de expersión y la pérdida de tono de la piel te aconsejamos probar Dra. Barbara Sturm -el responsable del cuidado de la piel de Katie Holmes- .

La actriz de 40 años aseguró en una entrevista que su ritual completo de cuidados lo confía a esta marca. “Hago todos los pasos que recomienda Barbara Sturm: me pongo ácido hialurónico, crema facial...". Este sérum facial con vitamina C y ácido hialurónico es de uso diario y se puede utilizar en el rostro y en el cuello dos veces al día, por la mañana y por la noche.

¿Cuáles son los beneficios del sérum?

Es uno de los mejores aliados para combatir el proceso de envejecimiento prematuro de la piel. Y el ácido hialurónico es, como ya explicamos, un producto antiedad muy potente que reafirma el rostro y disimula las arrugas desde la primera aplicación. También atenúan manchas y rojeces, y es apto para pieles sensibles. El aspecto general del rostro mejorará.

¿Cómo utilizarlo?

Con la cara limpia y un poco humedecida aplica unas gotas sobre la palma de la mano y extiende sobre el rostro en movimiento circulares para activar la circulación sanguínea y lograr una mejor absorción. Después, espera de 3 a 5 minutos hasta que el sérum haya penetrado por completo para utilizar la crema hidratante posterior.