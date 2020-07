La modelo de 47 años ha revelado cuál es su rutina de belleza. Es más sencilla de lo que crees y mucho más barata de lo que parece. Según ella el secreto está en comer bien, beber mucha agua, usar champú de bebé y aceite de coco. ¡Te sorprenderás!

En temas de belleza hay que tener una cosa clara: la genética es muy importante. Y si hay alguien que sabe acerca de ser favorecida por la herencia familiar esa es Heidi Klum, a los 47 años, está muy claro que, incluso cuando no tiene maquillaje, Heidi sigue manteniendo un rostro sano y bonito. Entonces es solo genética o qué secretos esconde su cutis. En una cercana entrevista con el portal de belleza Who Whar Wear la modelo ha revelado su rutina de belleza.

Primer secreto:

Una buena rutina de belleza se reduce es cuestión de sentido común: “Para mí, lo básico es lo más importante. Cuando como bien y me mantengo hidratada, puedo ver la diferencia en mi rostro de manera inmediata. Si te ves la piel seca es que no estás hidratada. Lo primero es aprender a conocer tu cutis y entenderlo".

Segundo secreto:

Lo que comes es más importante que lo que las cremas y productos que puedas usar. "La belleza tiene que ver con la comida. En realidad poca cosa puedes conseguir si solo te enfocas en la vía tópica. Estoy en la industria de la moda y la belleza desde 1992 y lo que he aprendido es que eres lo que comes. Habiendo dicho eso, se necesita mucha atención para asegurarnos que en cada comida obtengamos todos los ácidos grasos, vitaminas, antioxidantes e hidratación que necesitamos. Es bueno consumir vitaminas y mantener una dieta balanceada para asegurarnos que estamos nutriendo nuestra piel".

Tercer secreto:

El champú de bebé es el mejor limpiador facial. “Hace mucho tiempo fui a ver a un oftalmólogo porque tenía un orzuelo y me dijo que me lavara la cara con Johnson & Johnson Baby Shampoo. Allí recordé que este producto esta libre de muchos ingredientes por lo que no es abrasivo ni fuerte con los ojos. A veces cuando vuelvo llena de capas y capas de pestañas y sombras utilizo un poco de este champú y es una maravilla. Limpia todo y no irrita".

Cuarto secreto:

El aceite de coco sirve para todo. “Me encanta usar aceite de coco. Vivo en Los Ángeles y es un ciudad muy seca. El aceite de coco me ayuda a mantener todo hidratado. Me gusta poner un poco de aceite de coco en mi cabello y en mi cuerpo también. Es muy económico y hace que todo se sienta tan rico y nutrido. En general, me gusta apuesto mucho por las cosas naturales en lugar de los productos que están llenos de perfumes y astringentes"-

Quinto secreto:

Menos siempre es más: "En mi día a día prefiero usar poco maquillaje. Me gusta mostrar más la piel y dejarla respirar. Creo que es agradable ver la textura de tu piel. Generalmente uso una crema hidratante que tenga un poco de colo, rímel y rubor".

Sexto secreto:

Aprenda a no tocarte la cara: “Le digo a mi hija de 16 años que no debe tocarse nunca las espinillas, pero a quién quiero engañar a veces no podemos soportar la tentación, así que he aprendido a hacerlo correctamente, y esa es la clave. Nunca debes hacerlo con tus uñas. Debes hacerlo con los nudillos, pero siempre es mejor que lo haga alguien que sabe. Si lo haces mal tardará más en sanar que si lo hubieras dejado secar solo, ¡y también dejará cicatrices! ".