¿Grano inoportuno a la vista? Te enseñamos a eliminarlo con estos trucos y productos

Tanto si estás pasando por una fase de acné adulto, como si ese inoportuno grano ha aparecido en el momento menos esperado, te damos los remedios que necesitas para que desaparezca lo antes posibles.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Pese a que la ley de Murphy siempre hace que los granitos aparezcan en el momento más inoportuno son muchos los factores que pueden influir en su aparición, como la genética, los cambios hormonales, las épocas de estrés o ciertos hábitos de belleza perjudiciales, como pueden ser una mala limpieza facial, utilizar productos que no son adecuados para tu tipo de piel o no llevar una dieta equilibrada.



Sin embargo, una vez que ya están instalados en nuestro rostro poco importa el motivo de su aparición (aunque deberías investigarlo) si lo que quieres es acabar con él en tiempo récord. Por desgracia, no hay un producto universal para todas las pieles, ya que cada una tiene unas necesidades específicas y, te va a tocar hacer un poco de ensayo y error hasta dar con tus productos fetiche, pero sí hay una serie de consejos generales que puedes seguir y que son aplicables en todos los casos.



El primer paso para cuidar las pieles con tendencia al acné es la prevención, para ello, la limpieza diaria es básica. Elige productos suaves con tu piel, pero ricos en ingredientes antibacterianos y antiinflamatorios como el ácido salicílico y el ácido glicólico, que equilibran la piel y, a la vez, purifican y desintoxican los poros. El segundo paso es hidratar correctamente la piel, aunque te parezca contradictorio, la piel deshidratada puede fomentar la aparición de granitos. ¿El motivo? Ante un exceso de sequedad, se produce el efecto rebote y la piel se 'defiende' produciendo más grasa.

Por último, ten siempre a mano una solución de emergencia para conseguir que el granito que te acaba de aparecer desaparezca lo antes posible, como son cualquiera de estos tres productos que te recomendamos a continuación.

La Roche-Posay Effaclar sérum ultra concentrado

Su complejo de 3 ácidos complementarios ultraconcentrados asociados a la niacinamida proporciona un efecto peeling, mientras que el ácido salicílico ayuda a destapar y cerrar los poros, el LHA (lipohidroxiácido) suaviza la piel y el ácido glicólico promueve la renovación del cutis. Se absorbe rápidamente y no deja un acabado pegajoso. Su precio es de 32,35 euros y puede ser tuyo haciendo clic aquí.

Neutrogena Visible Clear lápiz para el acné

Se trata de un tratamiento para el acné localizado a base de fototerapia. La energía de las luces rojas y azules que emite se filtra suavemente a través de la piel y combate las bacterias que causan el acné, reduciendo la aparición de brotes. La luz azul combate las bacterias que causan el acné, mientras que la luz roja actúa en profundidad para reducir la inflamación. Su precio es de 22,95 euros y puede ser tuyo haciendo clic aquí.

Himalaya Clarina

Con agentes antimicrobianos, cicatrizantes y astringentes, esta crema reduce y seca los granitos y espinillas en pocas horas. Su precio es de 4,95 euros y puede ser tuyo haciendo clic aquí.