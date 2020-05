Este gel hidratante que da un toque moreno a la piel no es un autobronceador cualquiera pues es ligero, no deja manchas y muy fácil de utilizar

Dile adiós al moreno flexo que te acompaña desde hace meses, amiga.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

A nuestros paseos diarios y a nuestras primeras salidas estamos saliendo acompañadas y no con la compañía que nos gustaría, sino con la de nuestro blanco nuclear, un moreno flexo que no se puede aguantar de lo reflectante que es pero, claro, todas estamos en la misma situación y son las consecuencias del confinamiento. Pero, ojo, que aunque no tenemos un ratito para tomar el sol o un sitio donde hacerlo, no tenemos por qué volver a salir a la calle con ese blanco nuclear que está con nosotras desde hace días. ¿Y si te dijéramos que hay un gel hidratante que da color y que deja un moreno precioso? Pues nosotras lo hemos encontrado y no podemos estar más contentas con los resultados.

Por fin vas a aprender a usar el autobronceador: con estos consejos y estos autobronceadores presumirás de moreno desde ya

Este es el autobronceador que utilizan las editoras de belleza para conseguir un tono dorado y sin manchas

St.Tropez, la firma de autobronceadores más famosa del mundo, tiene nuevo lanzamiento en el mercado, un autobronceador 3 en 1, el nuevo Self Tan Express Bronzing Gel (45€/200 ml), con una fórmula ligera y no pegajosa, 100% clean y vegana que proporciona un bronceado modulable y de aspecto natural con hasta 72 horas de hidratación.

¿Tienes miedo de que aplicártelo y acabar llena de manchas? Olvídate porque el acabado sin marcas dura hasta 10 días y se acaba yendo de manera uniforme.

Además, por si fuera poco, tiene propiedades antiedad. Con una alta concentración de ácido hialurónico para una hidratación intensa de la piel de hasta 72 horas y un bronceado más duradero.

¿Cómo lo aplico?

Todo dependerá del resultado que quieras.

- Bronceado suave. Aplica y enjuaga después de 1 hora.

- Bronceado medio. Aplica y enjuagar 2 horas después.

- Bronceado intenso. Aplica y enjuaga a las 3 horas.