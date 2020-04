Tu piel te lo va a agradecer... Tener la piel limpia no es sinónimo de tenerla deshidratada.

Después de un mes de confinamiento seguramente ya has empezado a notar que tu piel no luce como antes. La falta de sol, de aire, y sobre todo la retención de líquidos han provocado que muchas sintamos nuestra piel seca, apagada, en otras palabras triste. Y es que ahora nuestra piel no se ve afectada por la contaminación y los geles de ducha que están pensados para limpiarnos de todas esas partículas que viven en el aire, ahora pueden resultar un tanto abrasivas. Pero nosotras hemos encontrado el gel de ducha que estamos seguras que no solo nos mantiene la piel hidratada, sino que también nos garantiza que sus agentes antisépticos nos protegerán la piel de los gérmenes. Y lo mejor de todo, lo puedes conseguir en cualquier farmacia.

Cada una de nosotras tiene unas necesidades particulares, desde combatir la sequedad de tu piel, hasta luchar porque desaparezcan las estrías o conseguir un jabón que sea ideal para nuestra dermis sensible y la solución perfecta la tiene Bioderma, con su gel de ducha Atoderm. Cuando este gel hace contacto con tu cuerpo se convierte en una crema suave y cremosa y con un aroma increíble.

Los ingredientes estrella que hace a este gel tan especial son el sulfato de cobre que es prácticamente un activo natural con una potente acción antibacteriana que trata la piel con suavidad. A los pocos días de empezar a usarlo ya vas a notar un cambio sorprendente. El sulfato actúa como un escudo protector que aísla completamente el ataque de cualquier agente externo. Pero además contiene Capryloyl Glycine, también antibacteriano, y Glicerina, un principio activo de origen vegetal que ayuda a retener el agua en las células y favorece la hidratación de la piel durante más tiempo.

Este gel de ducha te va a proporcionar una hidratación de 24 horas, y basta con que lo pruebes un par de días para que empieces a notar la diferencia. Una piel más brillante, hidratada, suave, y nutrida, todo en un mismo producto. Y a ver, se trata de un gel un poco más caro que el que solemos encontrar el el supermercado, pero la diferencia no es tanta y menos si comparas todos los beneficios que tienes, tu piel te lo agradecerá. Lo puedes conseguir en tu farmacia más cercana por 14,95 euros, en su presentación de 1 litro o por 12,95 euros en su presentación de 500 ml.

No es de extrañar que encabece el listado de los productos de limpieza preferido por quienes ya lo han probado con más de 540 comentarios que lo puntúan con 4,5 estrellas en Amazon. Precisamente, en el ránking de los productos de limpieza más vendidos, no solo encontramos a Atoderm, gel de ducha, sino también otras alternativas excelentes, que no solo se venden mucho, sino que también están muy bien valorados por una amplia mayoría de sus compradores. El gel de mano antibacteriano Baylis&Harding de jazmín y flor de manzano, el gel de baño de coco 100% natural de Instituto Español, y el gel dermolimpiador sin jabón para cabello y cuerpo de Mustela para los más pequeños son tres ejemplos de ello o el gel de baño para el cuerpo de Isdin.