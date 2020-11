Y ahora puedes copiar nuestra rutina de belleza con todos los descuentos del Black Friday

Por mucho que nos guste el maquillaje, que nos encanta, es cierto que es importantísimo elegir bien nuestros productos de cuidado facial para partir de un buen lienzo antes de aplicar cualquier producto de make up. Por eso, tener unos buenos hábitos de cuidado y limpieza de la piel es totalmente imprescindible. Por supuesto, cada persona tiene los suyos y, pese a que hay personas que disfrutan con rutinas de muchísimos pasos, y otras que prefieren complicarse menos, todas tenemos en nuestro cuarto de baño ese producto que nos encanta y que compramos una y otra vez cada vez que se acaba.

Sin embargo, la piel va cambiando con los años y con las diferentes estaciones del año, y con ella sus necesidades, y por eso también es normal que pases por alguna época en la que ninguno de tus potingues te encante. Tanto si ese es tu caso como si simplemente has llegado aquí por el placer de descubrir nuevos productos, hoy vamos a compartir contigo nuestros imprescindibles de cuidado facial, esos productos que nos han enamorado por su textura, olor y resultados.

Para no alargarnos mucho hemos escogido uno cada una, y aunque ha sido complicado solo poder elegir uno, estamos totalmente enamoradas de nuestros elegidos. ¡Toma nota que empezamos!

Aida Ortega, Coordinadora de woman.es

"Escoger uno me parece impensable, pero me quedo con las cápsulas de retinol de Elizabeth Arden. Me las aplico cada noche con la piel bien desmaquillada. Gracias a ella la piel se renueva, mejora la apariencia de arrugas, de las manchas y aumenta la luminosidad de la piel".

Clara Hernández, redactora Lifestyle

"He probado hace poco Avène A-Oxitive Antioxidant Defense Serum, que está especialmente indicado para pieles sensibles, y me ha encantado. Posee una textura ligera, pero me deja la piel muy hidratada, suave y hasta luminosa. Se absorbe rápido y, además, protege contra los radicales libres. ¡Repetiré!".

Silvia Vázquez, Redactora de moda de Woman MF

"El primer producto que me viene a la cabeza es la Moisture Surge 72-Horas de Clinique, que es una cremita multiusos superventas que va bien para todo tipo de pieles y además es super agradable en la piel".

Fátima García, Diseñadora de Woman.es

"Mi producto favorito es la mascarilla de noche hidratante Hydro Boost de Neutrogena, porque te deja la piel super sedosa y además es fresquita y suave".

Sandra González, colaboradora

"Hay productos de 'skincare' maravillosos en el mercado y resulta complicado elegir, sin embargo, me declaro absoluta fan de la cosmética vegana y, por ello, poco a poco se va adueñando de mi tocador. Uno de mis productos favoritos de mi 'beauty routine' es la crema facial hidratante Bloom Orchid de Freshly Cosmetics, ya que además de oler increíblemente bien, noto cómo calma las rojeces cutáneas y cómo mi piel se ve mucho más luminosa e hidratada. ¡100% recomendable!"

Patricia Álvarez-Palencia, colaboradora

"Creo que uno de los pasos más importantes en la rutina facial es la limpieza, especialmente los días que vamos maquilladas. Por eso, mi producto elegido ha sido el Bálsamo Limpiador Take The Day Off de Clinique. Es un desmaquillante en formato sólido, que al contacto con la piel se vuelve un aceite y deshace literalmente el maquillaje, incluso el waterproof. La sensación en la piel una vez lo aclaras es de limpieza completa y no deja sensación grasa en absoluto".