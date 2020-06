Los faciales que devolverán la normalidad a tu cara

Aún estás a tiempo de reservar tu cita para combatir los efectos del confinamiento sobre tu piel y así prepararla para el verano.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Cuando empezó la desescalada, las citas para la peluquería, depilarse las cejas o hacerse la manipedi se dispararon. Muchas seguían con los restos de su esmalte permanente y otras, por mucho que lo habían intentado, no lograron -o no quisieron- teñirse las canas en casa. Pero ¿quién se planteó hacerse un buen tratamiento facial? Si siempre es recomendable pasar por manos expertas antes de que empiece el verano, este año, se convierte casi en obligación.

“Antes o después, la piel se convierte en el espejo de nuestras emociones. La tristeza, el estrés, la ansiedad o las alteraciones del sueño que hemos padecido durante el confinamiento han contribuido a que el daño oxidativo se multiplique y se acelere el proceso de envejecimiento”, explica la doctora Carmen Galera, dermatóloga de la clínica Dermaforyou. A eso hay que sumarle otros riesgos externos de los que ya te hemos hablado como la luz azul de las pantallas o el uso diario de la mascarilla.

Resultado: nos enfrentamos a la llegada del verano con nuestra peor cara. Brotes de granitos, poros abiertos, picores o eczemas… “En general, la piel está ahora más reseca, apagada y vulnerable”, añade la doctora Galera. Y no se trata solo de una cuestión estética (que también). Ya que para que nuestra piel supere con nota la exposición solar que nos espera en los próximos meses, el sudor, los aires acondicionados y el resto de excesos veraniegos es necesario prepararla. La buena noticia es que aún estás a tiempo de reservar cita para disfrutar de sus resultados antes de que demos por inaugurada la temporada estival.

Existen opciones para todos los gustos: desde una limpieza en profundidad hasta pinchazos de ácido hialurónico. Todas ellas se pueden practicar sin problema en esta época del año y sus resultados son prácticamente inmediatos (sin necesidad de recuperación ni cuidados especiales más allá de la protección solar). Elegimos los más punteros para que tu piel recupere la normalidad.

1. La mejor preparación. Si necesitas limpieza e hidratación, básicos para afrontar el verano, Silvia Oliete, de Blauceldona apuesta por JetPeel, una especie de ducha facial con aire comprimido. “Es un tratamiento totalmente indoloro que nos permite tratar las capas más profundas de la piel sin necesidad de agujas. Según los ingredientes que se utilicen -nutrientes, vitaminas y minerales- se exfolia, hidrata o aporta luminosidad” Está recomendado para todas las edades.

150 €/sesión. En Blauceldona, Barcelona.

2. Puesta a punto exprés. Cuántas veces lo has oído ya… Si tuvieras que quedarte con un par de activos cosméticos, el ácido hialurónico estaría entre los agraciados. Más aún si hablamos de medicina estética. La doctora Carmen Galera nos propone Super Booster Saypha Rich. Consiste en una sesión de mesoterapia, con agujas muy cortas y finitas, para depositarlo a nivel superficial de la dermis. No pienses en rellenos, volúmenes ni nada por el estilo. En el tratamiento se emplea Saypha Rich (de laboratorios Croma Pharma) un ácido hialurónico no reticulado, es decir, que hidrata en profundidad, pero no cambia los rasgos. Además, aunque se pueden realizar varias sesiones, en una sola deja la piel hidratada, elástica y luminosa. Un efecto flash buena cara inmediato. Eso sí, evita el sol durante las 24 horas posteriores y ¡no te olvides del SPF!

Desde 150 €/sesión. En Dermaforyou, Talavera de la Reina (Toledo).

3. Limpieza profunda. Puntos negros, poros visibles, textura irregular… Si crees que la extracción manual es la única capaz de eliminarlos estás equivocada. En Centros Único cuentan con el sistema Hidra Beauty, que combina limpieza profunda y exfoliación mediante una ligera aspiración de las impurezas, sin agredir la piel.

99 €/2 sesiones (oferta por la situación actual), en Centros Único, en toda España.

4. El láser estrella. La doctora Rosa García Maroto, directora médica de Clinique La Prairie, tiene claro que el láser Xeo-Génesis “es el más adecuado para volver a normalizar la piel”. ¿Por qué? “Activa la formación de colágeno, mejora la rosácea, elimina las venitas superficiales, y mejora los brotes de acné”. Suelen pautarse varias sesiones (con espacio de cuatro semanas), pero desde la primera se notan los beneficios, sobre todo para calmar enrojecimiento y sensibilidad.

250 €/ sesión. En Clinique La Prairie, Madrid

5. Lista para el sol. Aunque no lo parezca, nuestra piel se desacostumbra a la radiación solar. Por eso, Biri Murias ha diseñado un protocolo para ponerle las pilas: Firming Glow. Empieza por limpiar el rostro y sigue con la aplicación del producto de Natura Bissé más adecuado (para hidratar, aportar luz o regenerar) con el masaje lifting BM, que tensa la piel en 20 minutos. Además, incluye una sesión de radiofrecuencia Cyclone Premium Lift.

200 €/sesión. En Biri Murias, Gijón (Asturias).

6. Bye, bye cara cansada. Entre los tratamientos poco invasivos, las infiltraciones -los famosos pinchazos- no dejan de ganar terreno. ¿La razón? Sus resultados son cada vez más naturales y pueden durar hasta un año. Por ejemplo, Skinboosters de Galderma, ayuda a borrar del rostro las huellas de cansancio típicas de la cuarentena. El protocolo consiste en infiltrar unas inyecciones de un gel de ácido hialurónico estabilizado que no aporta volumen, pero sí repone la hidratación, aumenta la firmeza y mejora la textura. Se perciben resultados desde la primera sesión, aunque lo habitual es que pautar tres.

Desde 150 €/sesión en clínicas de toda España: Mira+Cueto (Madrid); dra. Mar Lázaro (Zaragoza); dr. Alberto Morano (Palma de Mallorca); dr. Jaime Tufet (Barcelona); dra. Mónica Ulecia (Sevilla)…