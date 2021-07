Face cupping, el secreto beauty mejor guardado de Kim Kardashian

A la más famosa de las hermanas Kardashian se le atribuye el mérito de haber iniciado o viralizado muchas tendencias de belleza. ¿La última? El llamado Face cupping, una técnica milenaria que pertenece a la medicina tradicional china para alisar las arrugas, tensar la piel y recobrar la luminosidad de rostro, cuello y escote.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Uno de los iconos de estilo más importantes de nuestro tiempo lo ha probado y asegura que se trata de su tratamiento beauty favorito. Hablamos de Kim Kardashian, auténtica gurú de la cosmética, y del llamado Face Cupping, una técnica que estimula el flujo sanguíneo y ayuda a revitalizar y refrescar la piel del rostro. Pero, ¿qué es exactamente el Face Cupping? Es una técnica de succión a través de un utensilio de belleza especial con la que pueden guiarse los nutrientes a la superficie de la piel y estimular la circulación para así revitalizar y refrescarla. A la vez, se eliminan las toxinas y se mejora la salud y el aspecto de la piel. Los expertos recomiendan realizarla entre dos y tres veces por semana durante dos minutos y siempre mejor por la mañana.

Para llevarla a cabo de forma individual y autónoma se necesita una herramienta en concreto, el Face Cup, un recipiente con función ventosa unido a un tubo de vidrio que entrará en contacto con la piel y realizará esta succión.

Como sabemos que ya estás deseando probarlo tenemos que darte una buena noticia: sabemos dónde puedes encontrarlo. Está disponible en la web de You are the Princess y en dos tamaños diferentes, uno más grande y otro más pequeño para poder utilizarlo en las diferentes zonas del rostro.

¿Dónde utilizarlo?

Según los expertos de Beauty Concept by You Are The Princess, el Face Cup grande sirve para zonas amplias como el cuello, el óvalo facial, los pómulos y la frente, mientras que el formato pequeño es adecuado para la zona inferior de los ojos (evitando las bolsas y ojeras) y la zona superior e inferior de las cejas.

¿Cómo utilizarlo?

Primero, limpia en profundidad la piel para que no queden restos de maquillaje ni impurezas. A continuación y como paso opcional, se recomienda aplicar un sérum antes de realizar el masaje. Esto ayudará a que la piel absorba mejor el producto y también facilitará el deslizamiento de los Face Cup. Divide la cara en dos con una línea imaginaria y, a partir de ésta, trabaja siempre desde dentro hacia fuera. Apoya sobre la piel la parte de vidrio lo más cerca posible a esa 'línea imaginaria' mientras que con la otra mano sujetas con uno o dos dedos la piel en la línea. En este momento, aprieta la ventosa de manera que succione la piel lo máximo posible y desliza en las direcciones indicadas según las instrucciones y, sin soltar la otra mano, estirar la piel succionada hacia el exterior.

Si el masaje se realiza en la zona del contorno de ojos, es mejor utilizar la ventosa de tamaño inferior y hacerlo con pequeños toques de succión, sin arrastrar.

Los beneficios son tan inumerables como evidentes: reafirma la piel, aumenta la circulación y reduce la inflamación, mejora la apariencia de líneas de expresión, alivia el estrés, rejuvenece y aclara la piel. Quédate con su nombre, Face cupping, porque es la técnica definitiva para una piel radiante. Palabrita de Kim Kardashian.