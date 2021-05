Este exfoliante iluminador con más de 15.000 valoraciones en Amazon es perfecto para reducir poros y cuesta menos de 10 euros

Hay un montón de 'culpables' de hacer que nuestros poros sean cada vez más visibles, como la genética, el envejecimiento, los agresores ambientales y una mala rutina de higiene facial. Hoy te contamos cómo reducirlos con este exfoliante iluminador que se convertirá en tu producto fetiche.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Cuando tenemos los poros muy abiertos y visibles puede convertirse en una misión casi imposible eso de reducir su tamaño y minimizar su apariencia. Por eso, cuando encontramos un producto con tan buenos resultados, valoraciones así de positivas y tan bien de precio no podíamos guardarnoslo para nosotras solas. El exfoliante facial iluminador de Acure no solo está repleto de antioxidantes, sino que está formulado con arcilla verde francesa, que extrae la suciedad y las impurezas de lo más profundo de la piel y la deja más clara, suave y refinada. La fórmula también contiene elementos nutritivos como algas marinas, cáscara de limón, lirio de madonna, aceite de rosa mosqueta y extracto de manzanilla para iluminar la piel apagada y calmar las rojeces y la irritación de los cutis sensibles. Además no encontrarás ningún ingrediente nocivo ya que no contiene ni parabenos, ni sulfatos, ni aceites minerales, ni petrolato ni formaldehído.

Además de sus buenos resultados, su precio de 7,58 euros ha hecho que se convierta en uno de los más vendidos de Amazon y también uno de los productos mejor valorados por compradores de todas las edades. Tiene una media de 4,5 estrellas con un 75% de votaciones de 5 estrellas. De hecho, si echas un vistazo en la sección de comentarios podrás encontrar reviews tan prometedoras como las de algunos usuarios que afirman que "han visto resultados sorprendentes después de un solo uso", mientras que otros mencionan que ayuda drásticamente con las cicatrices del acné, granitos dolorosos, la textura desigual y las líneas de expresión.

"Después de unas pocas semanas de uso constante de este producto, mis poros son casi inexistentes, y mis puntos negros están desapareciendo", escribió una compradora. "Mi acné ha mejorado drásticamente, y mi pecho y la zona de los bíceps se han aclarado... este producto ha sido un salvavidas, ¡y definitivamente compraré más en el futuro!".

Por supuesto se trata de un producto que además debes combinar con otros cosméticos para maximizar su efecto, como una buena mascarilla iluminadora como esta de Belei o esta de find o alguno de estos otros exfoliantes para piel apagada que también nos han conquistado.