El exfoliante de cara 'low cost' de Gigi Hadid que no puede faltar en tu neceser

Lo vas a querer.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que mantenernos ocupadas durante estos difíciles momentos que estamos viviendo debido al coronavirus es fundamental para intentar mantener una actitud sana y positiva. Cuidarnos y mimar nuestra piel puede ser algo en lo que apoyarnos a día de hoy para sentirnos más guapas y mantener el ánimo arriba.

Lo mejor es que son muchas las famosas las que están compartiendo ahora mismo sus trucos de belleza y una de ellas nos acaba de dar una alegría enorme porque su exfoliante de cara no solo es efectivo, sino que es barato.

Gigi Hadid ha asegurado que no puede vivir sin exfoliarse el rostro una vez en semana con el 'Fresh Skin Apricot Scrub' de la firma St. Ives que cuesta menos de 15 euros si lo compras en Amazon.

Este limpiador profundo está hecho con polvo de cáscara de nuez 100% natural y es perfecto para presumir de piel suave, tersa y radiante. La clave está en utilizarlo de la manera adecuada. Lo que tienes que hacer es esparcir el producto utilizando movimientos circulares pequeños, mientras aplicas, además, un poco de presión para activar así la circulación natural de la piel.

Cuando termines, enjuágate bien la cara y con una toalla limpia sécate sin frotar. Aunque puedes utilizarlo hasta cuatro veces por semana, lo ideal es que si eres constante solo te lo apliques una vez de manera semanal.

Recientemente, Victoria Beckham también nos desvelaba uno de sus trucos 'beauty' durante esta cuarentena. "Mi secreto de belleza corporal es la crema Weleda Skin Food. Lo que me encanta de este producto es que no es particularmente caro y que lo puedes encontrar en todas partes. Además, su fórmula es densa y cremosa", ha desvelado en una entrevista para Into The Gloss.

Pero lo mejor de todo es que nos ha dado un truco para utilizarla durante los meses de verano: "Cuando estoy bronceada, la mezclo con aceite de coco (el mismo que utilizo para cocinar, y cubro todo mi cuerpo con esta mezcla. Sé que a mucha gente no le guste ese tacto grasiento del aceite, pero os aseguro que esto ayuda a que mi bronceado dure más tiempo. La clave está en aplicártelo horas antes de que tengas que vestirte y salir a la calle".

Un producto que se encuentra a la venta en la página oficial de Weleda y que cuenta con aceites vegetales y extractos biológicos de plantas medicinales como el pensamiento silvestre, manzanilla y caléndula. Además, y como bien apuntaba Victoria Beckham, su poder nutritivo hace que también sea un 'after-sun' maravilloso. ¿A qué esperar para hacerte con ella por tan solo 14,60 euros?