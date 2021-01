Cómo evitar que el frío maltrate tu piel: con estos sencillos pasos podrás protegerla de las bajas temperaturas

Crema hidratante y una buena alimentación es elemental para tener una piel saludable.

Con el bajón de las temperaturas, comenzamos a sentir tirantez, rojeces o sequedad en la piel. El problema es que cuando ocurre esto significa que algo anda mal en nuestra barrera cutánea (está formada por ácidos grasos y lípidos, funciona como un escudo protector y, absorbe y mantiene la humedad para prevenir la deshidratación).

El frío, el viento y la nieve, pero también las calefacciones o los cambios bruscos de temperatura entre el calor de casa y el exterior hacen que nuestra piel se resienta, por eso es tan importante darle una dosis extra de cuidados necesarios.

Para comenzar, lo primero que tienes que hacer es evitar los activos excesivamente agresivos y usar cosméticos suaves. Por ejemplo, sustituye el limpiador espumoso por una leche o aceite, escoge productos que no tengan sulfatos y así tu cutis no se irritará con la limpieza. Limita las exfoliaciones. No te olvides de la crema hidratante. Recuerda que la de la cara deberá llevar siempre un factor de protección solar.

Las manos y los labios son zonas especialmente sensibles al frío, por ser las partes del cuerpo más expuestas al frío. Cada vez que te laves las manos, aplica crema para que se mantengan hidratadas. Y utiliza un bálsamo labial hidratante y protector.

Para tu ritual diario de cuidado del rostro, no te olvides de aplicar sérum y crema que nutran la piel y que estén formulados con ceramidas. Esto ayudará a humectarla. Termina tu rutina con un aceite facial que ayude a sellar y evite que se evapore cualquiera de los productos que ha usado.

Tampoco te olvides de la alimentación. En invierno es recomendable aumentar el consumo de vitamina C y antioxidantes.Y recuerda beber entre un litro y medio y dos litros de agua al día. La hidratación natural nunca debe descuidarse.