Eva González nos acaba de enseñar su nuevo fichaje beauty, una crema hidratante

Especial para las pieles más sensibles y atópica.

La cuarentena nos está sirviendo para cuidarnos más. Y no hay más que echar un vistazo a Instagram para darse cuenta de que estos días de confinamiento no están sirviendo para darnos todos esos mimos que durante el resto del año no hemos tenido tiempo de darnos. Vale que no podemos ir al centro de belleza, que ahora las manicuras tienen que ser en casa y que los únicos masajes que vamos a recibir van a ser los que nos demos nosotras mismas en los pies o, con un poco de suerte, si algún miembro de la familia se apiada de nosotras y le da por ponerse a experimentar con las artes quiroprácticas. Pero, oye, que no todo tiene que ser en un centro de belleza y también podemos darle una dosis de hidratación extra a nuestra piel con unas mascarillas caseras o con una buena crema hidratante, como la que acaba de fichar Eva González.

La presentadora tiene nuevo producto de belleza en su neceser, como nos ha mostrado a través de su cuenta de Instagram Stories. La especialista en el mundo de la belleza Carmen Sarmiento lo ha recomendado una nueva crema hidratante, la Hydratanting crème, que pertenece a la línea de cosmética médica ZO Skin Health creada por el dermatólogo Dr Zein Obagi en 2007. Se trata de una “crema hidratante antiinflamatoria indicada para pieles con brotes eczemáticos y/o dermatitis atópica. Alivia los síntomas y fortalece la función barrera de la piel para tratar y corregir los eczemas y/o la dermatitis atópica”, como indican desde la marca.

Esta crema, como todos los productos de la gama ZO Skin Health del prestigioso doctor Dr Zein Obagi, solo se vende en clínicas -las altas concentraciones de sus activos tienen que estar bajo supervisión de un médico-.