¿Te has equivocado depilando tus cejas? Esto es lo que tienes que hacer para recuperar su forma

Las cejas son una parte importantísima de nuestro rostro y no siempre les dedicamos las atenciones que merecen. Sin embargo, al modificar su forma, por sutil que sea, cambiará nuestra expresión por completo y por eso cuando cometemos un error en la depilación sentimos que el mundo se nos viene encima. Tranquila, te enseñamos cómo recuperar su forma con estos truquitos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si estás leyendo estás líneas es porque mientras estabas retocando tus cejas se te ha ido un poco la mano y has acabado con un resultado bastante diferente al esperado. Además, tu agobio ha aumentado al verte con una expresión bastante diferente, rarísima y pensando que no tienes ni idea de cómo vas a solucionar esto. ¡Que no cunda el pánico! Recuperar la forma de tu ceja no es imposible y, a pesar del susto inicial, te aseguramos que hay esperanza para ti.

De hecho, tan solo necesitas atajar el problema desde tres frentes bien diferenciados y en muy poco tiempo todo volverá a la normalidad. ¿Quieres saber cómo? ¡Empezamos!

El sérum, tu mayor aliado

Una vez que el daño ya está hecho, tu mejor opción es utilizar un sérum de crecimiento específico para la zona de las cejas. Elige uno que incluya en su composición péptidos y vitaminas que promuevan la regeneración de los folículos pilosos, para después poder volver a dar a las cejas la forma deseada. Sin embargo, el pelo no va a volver a crecer de la noche a la mañana, pero mientras esto ocurre hay dos soluciones que te ayudarán a disimilar muy bien tu error.

El tinte de cejas

Es una de las formas más rápidas y efectivas de conseguir unas cejas más densas cuando tu problema es que te has pasado depilando, así que pide cita en tu salón de cejas de confianza o compra uno para usar en casa y vuelve a repoblar ópticamente esas cejas. Si eliges la segunda opción es mejor que optes por uno vegetal, ya que tienen una duración de unas tres o cuatro semanas y solo necesitas 10 minutos para aplicarlo.

El maquillaje

La otra opción si tu problema no es haberte pasado con la pinza sino que le has dado la forma equivocada es utilizar tus buenos truquitos de maquillaje. ¿Que no sabes por dónde empezar? No te preocupes que también vamos a ayudarte en este aspecto con estos sencillos consejos.

Lo primero es utilizar un iluminador en el arco de la ceja. Así disimularás los nuevos pelillos que están creciendo, y tu mirada parecerá mucho más despierta. Peina bien tus cejas y maquíllalas con un lápiz o polvo específico. Aplícalo con trazos firmes y cortos, para simular el aspecto del vello natural. Vuelve a peinar las cejas y aplica un fijador para evitar que se muevan.

Si necesitas además un poquito de ayuda con los productos en los que puedes confiar, aquí te dejamos con algunos de nuestros favoritos, para que puedas hacerte con ellos e ir sobre seguro.

Por último, ya solo nos queda aconsejarte que te armes de paciencia y de fuerza de voluntad para no caer en la tentación de ir arrancando pelitos a medida que vayan creciendo. Si quieres que tu ceja vuelva a su forma original vas a tener que dejar que el vello crezca hasta conseguirlo y volver a depilar los pelos que vayan saliendo solo te llevará de nuevo a la casilla de salida.