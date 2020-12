¿Tu entrenador personal contra la celulitis en un bote de crema? Sí, con Body Fit de Clarins

Notarás cambios desde la primera aplicación

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

La celulitis es uno de los problemas que más preocupa dentro del cuidado corporal y, aunque nosotras nos declaramos fans absolutas de que quien la tenga la luzca sin complejos, si eres de las que quiere reducir su aspecto y mejorar la calidad de la piel entonces vas a adorar este producto.

Body Fit de Clarins es un tratamiento corporal que actúa sobre los tres tipos de adipocitos causantes de la aparición de la celulitis, afinando así la silueta visiblemente. Tiene una textura en gel-crema que aporta de manera inmediata una intensa sensación de frescor, a la vez que reafirma la piel y proporciona un efecto lifting, dejándola suave y aterciopelada.

Entre sus ingredientes encontramos un montón de extractos naturales como la cydonia, que actúa sobre los adipocitos causantes de la aparición de celulitis, celosía y menta acuática, que ayudan a reducir la expansión del tejido adiposo, castaño de indias que tiene un efecto drenante, y girasol, que preserva la hidratación y el confort de la piel.

Está recomendada para todo tipo de pieles y para sacarle el máximo partido tan solo tendrás que aplicarla por la mañana y/o la noche mediante suaves movimientos alisadores y ascendentes (empieza siempre por los tobillos y ve subiendo por toda la pierna hasta la cintura) e insistiendo en muslos, caderas y glúteos.

Está disponible en dos tamaños, 200ml y 400ml, y puedes comprarla haciendo clic aquí. Además, sus buenos comentarios y recomendaciones la preceden, ya que las usuarias le han dado una puntuación de 4,8 sobre 5.

Por supuesto, no se trata de un producto milagroso, por lo que si no llevas una alimentación saludable y haces deporte de manera regular no vas a notar grandes progresos, pero combinada con todo lo anterior, te aseguramos que funciona a las mil maravillas. De hecho, es uno de los productos 'best sellers' de la marca y eso ya dice mucho de ella.