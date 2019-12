Si no puedes eliminar las estrías únete a ellas: el poderoso mensaje de Daniela Braga en su foto más natural

La modelo brasileña reivindica la belleza natural y sin retoques.

La revolución de la belleza natural está poniendo sobre la mesa relatos preciosos e imperfectos que, seguramente, hubiera sido impensable ver hace unos años. La última que nos ha regalado un mensaje en esta dirección es Daniela Braga, una de las diosas de las pasarelas más prestigiosas y, sobre todo, musa de la moda de baño y favorita de las marcas de lencería (ha desfilado para Victoria's Secret, entre otras).

La imponente modelo brasileña ha sorprendido con una publicación en su perfil de Instagram donde muestra sin tapujos y con orgullo sus estrías, rechaza el uso del Photoshop para ocultarlas y habla de la necesidad de amarse a sí misma. La imagen parece un robado y se la ve en en bikini anaranjado recogiendo una silla de playa.

"Espera, ¿dices que retocas con Photoshop tus estrías antes de subir una foto? Si no te quieres a ti misma tal y como eres, como puedes esperar que alguien lo haga?", se pregunta en el texto que acompaña la instantánea.

"Chica, las marcas de estrías están ahí para recordarte que no vas a volver a ser la misma, que has cambiado, que has crecido en muchos sentidos, que tienes tu opinión, tu esencia, tus elecciones, que has cambiado para ser un mejor versión de ti porque entiendes mejor el mundo, que has aprendido de tus errores y que seguirás cambiando", continúa, para concluir con un empoderador "Estate orgullosa de quien eres".

En los últimos tiempos, son muchas las celebrities que han aireado sus cuerpos sin maquillaje y sin edición por medio con mensajes que abogan por modelos estéticos más humanos. Una de las más aplaudidas por ello fue Katie Holmes, que divulgó una foto en la que no ocultaba las estrías que tenía en la tripa a causa del embarazo.

En su día, también Kourtney Kardashian y sobre todo, Ashley Graham, mostraron su belleza 'distinta' y sus heridas de guerra. Hay que quererse siempre, fue su recado.

Las marcas van tomando, poco a poco, nota de este movimiento. Asos y H&M, entre otras, han ido aumentado la diversidad en sus modelos.