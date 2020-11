Cremas faciales en turno de noche: tratamientos que trabajan mientras duermes

Nunca cuidarse fue tan placentero.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Si cuidar la piel de nuestro rostro de día es importante, de noche es prácticamente obligatorio. Y no es que lo digamos nosotras, sino la ciencia. Durante el día la piel tiene una función protectora, y hace de barrera para que ni la radiación UV ni otros agentes externos como la polución penetren en nuestro organismo.

Por el contrario, por la noche su función no es proteger sino reparar. A partir de la medianoche la regeneración celular es mucho mayor ya que las células de la piel se dividen con mayor rapidez y por lo tanto se regeneran mejor. Esto significa que se reparan los daños y la pérdida de hidratación sufrida durante el día en su función barrera, y al levantarnos nuestra piel vuelve a funcionar de nuevo correctamente.

Por eso, es tan importante aplicar un buen tratamiento de noche que potencie estos efectos. Además, al producirse esta regeneración celular se asimilan mejor los principios activos de la crema que hayamos aplicado.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que por la noche no vamos con las mismas prisas que por la mañana, y por lo tanto tenemos el tiempo para dedicarnos a cuidar un poco mejor de nuestra piel y devolverle todo lo que hace por nosotras a lo largo del día. Así que déjate de excusas y empieza a tomarte en serio tu rutina de noche de limpieza y cuidado de la piel.

Sin embargo, además de aplicar tus productos de siempre, puedes hacer algo más por tu rostro. Existen una serie de productos específicos que no solo deben aplicarse de noche, sino que están pensados para trabajar por ti mientras duermes, como algunas mascarillas de noche, y que están formulados para no convertir tu almohada en la zona cero, por lo que no tendrás que preocuparte de dejarlo todo perdido. ¿Todavía no conoces ninguno? Te presentamos nuestros favoritos.