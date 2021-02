Esta crema que Lush creó para Lady Di hace 30 años sigue siendo un éxito porque hidrata la piel, la deja superluminosa y huele a naranja que da gusto

La leyenda urbana que sobrevuela la crema 'Gorgeous' es cierta: la princesa Diana de Gales inspiró su formulación. Esta es la apasionante historia de un cosmético que sigue acumulando fans hoy en día.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Es un hecho que Lady Di fue (y continúa siendo) un verdadero icono. Sus looks dieron lugar a tendencias de moda que incluso ahora siguen recordándonos a ella y sus rutinas de belleza continúan inspirando rituales entre las amantes de la cosmética.

Ya te hablamos del perfume (que también podría ser un aceite) que nunca faltaba en el tocador de Diana de Gales y hoy nos toca centrarnos en la historia de la crema hidratante que la princesa siempre llevaba en su bolso y que dio lugar a uno de los grandes tesoros del catálogo de Lush: la hidratante 'Gorgeous'.

Pongámonos en situación: fue en 1986 cuando una despampanante Diana Spencer (ya coronada como la mujer más estilosa de Buckimham) conoció a Mark Constantine, cofundador de la marca británica de cosméticos. El lugar de su encuentro fue un laboratorio y, entre probetas, matraces e ingredientes naturales, la esposa del príncipe Carlos sacó del bolso una de sus cremas favoritas que había sido hecha especialmente para ella.

Tiempo después Lush consiguió hacerse con los derechos de esa fórmula; pero la historia no fue tan sencilla: según explican desde la firma, "desgraciadamente, había sido manipulada, siendo ilegible en parte, y no era, en absoluto, una fórmula completa, por lo que no se podía utilizar". Por esa razón y con el recuerdo de las notas cítricas de aquella crema, los expertos de la enseña se pusieron manos a la obra para recrear esa hidratante que había conquistado a la mismísima Lady Di.

El resultado de aquella investigación fue 'Gorgeous', la crema más cara de la colección de Lush (el frasco de 45 gramos tiene un precio de 62,95 euros) y también una de las más especiales. Se trata de una hidratante facial ligera pero muy efectiva, repleta de frutas recién exprimidas y aceites orgánicos prensados en frío.

Para asegurar su máxima efectividad se elabora a mano en pequeños lotes con ingredientes entre los que destacan el zumo de piña, el zumo de limón, el zumo de naranja o el aguamiel de azahar. Este chute de vitamina C ilumina la piel e igual el tono, además de aportar su característico olor a cítricos, consiguiendo un efecto refrescante y rejuvenecedor. En resumen: una crema digna de una princesa que tú también puedes tener en tu neceser.