La crema hidratante corporal preferida de Victoria Beckham cuesta menos de 15 euros

Hazte ya con ella.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que encontrar una buena 'body cream' para cuidar nuestro cuerpo es una de nuestras metas 'beauty' esenciales. Incluso en estos duros momentos de confinamiento que estamos atravesando no debemos olvidar nuestra piel, máxime todavía cuando, debido al coronavirus, la higiene es importantísima. Que siempre lo ha sido, pero ahora más todavía.

De ahí que muchas famosas estén compartiendo ahora sus trucos de belleza. No solo por el coronavirus, sino también porque saben que muchas mujeres están aprovechando estos días de aislamiento para cuidarse y mimarse un poco. Porque debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar llevar el confinamiento lo mejor posible.

Por eso Victoria Beckham no ha dudado en desvelar uno de sus secretos de belleza mejor guardados hasta la fecha. "Mi secreto de belleza corporal es la crema Weleda Skin Food. Lo que me encanta de este producto es que no es particularmente caro y que lo puedes encontrar en todas partes. Además, su fórmula es densa y cremosa", ha desvelado en una entrevista para Into The Gloss.

Pero lo mejor de todo es que nos ha dado un truco para utilizarla durante los meses de verano: "Cuando estoy bronceada, la mezclo con aceite de coco (el mismo que utilizo para cocinar, y cubro todo mi cuerpo con esta mezcla. Sé que a mucha gente no le guste ese tacto grasiento del aceite, pero os aseguro que esto ayuda a que mi bronceado dure más tiempo. La clave está en aplicártelo horas antes de que tengas que vestirte y salir a la calle".

Un producto que se encuentra a la venta en la página oficial de Weleda y que cuenta con aceites vegetales y extractos biológicos de plantas medicinales como el pensamiento silvestre, manzanilla y caléndula. Además, y como bien apuntaba Victoria Beckham, su poder nutritivo hace que también sea un 'after-sun' maravilloso. ¿A qué esperar para hacerte con ella por tan solo 14,60 euros?