Esta es la crema hidratante para pieles secas que adoran las chicas de 20 y las de 60

Para decir adiós de manera definitiva a la piel deshidratada.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Si tienes la piel seca sabrás lo muchísimo que cuesta hidratarla para que la tirantez y las irritaciones que tanto caracterizan a este tipo de cutis desaparezcan por completo. Especialmente durante el invierno, debido a factores externos como el frío o los cambios bruscos de temperatura (y ahora también se suma el uso obligatorio de la mascarilla), es posible que notemos que nuestra piel necesita todavía más hidratación. Y, por ello, contar con el producto adecuado en nuestro tocador se vuelve algo básico.

Probablemente hayas probado una gran variedad de cosméticos, pero somos conscientes de que no todos son capaces de retener la hidratación del rostro de la manera que quizá tu piel necesita. No obstante, ya sabes que en la redacción no se nos escapa ni una (o eso intentamos) y no dejamos de investigar sobre los trucos 'beauty' y los cosméticos que mejor pueden funcionar para cada necesidad.

Hoy queremos enseñarte la crema hidratante perfecta para pieles secas, y que adoran tanto las chicas de 20 años como las mujeres de 60, y ahora entenderás el porqué.

Se trata de la crema Excellage de Institut Esthederm, formulada con un polisacárido inteligente (es decir, un derivado del azúcar que es capaz de reestructurar la piel a través de la reconexión entre las células).

Gracias a esta innovadora fórmula de la firma de estética profesional, esta crema (que se vende a un precio de 76,50 euros) mejora la firmeza y el microrrelive y, por supuesto, aporta una mayor densidad a la piel nutriéndola de manera intensa y duradera (y dejándola muy, muy suave).

Además, es ideal para empezar a tratar lo que conocemos como envejecimiento prematuro y el hormonal, pero también las líneas de expresión y las arrugas que, con el paso del tiempo, se van atenuando.

Incluirla en nuestra rutina de belleza es tan fácil como utilizarla mañana y noche, y aplicarla en el rostro, cuello y escote. ¡Nos alucina!