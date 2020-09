Esta es la crema hidratante que todas las embarazadas, véase María Pombo, recomiendan para hidratar la piel seca

Un básico que te acompañará en cualquier momento de tu vida.

Aida Ortega | Woman.es

Hay productos de belleza que se convierten en auténticos mitos. Desde maquillaje a dispositivos inteligentes o algunos mucho más sencillo y de uso diario como la crema hidratante Skin Food de Weleda. Todo un básico de cuidado de la piel que cuenta con adeptas de la talla de Victoria Beckham.

“Lo que me encanta es que no es muy cara y puedes encontrarla en cualquier lugar. La fórmula es muy espesa y mantecosa. Cuando me pongo morena, la mezclo con aceite de coco, el mismo que usas para cocinar, y me la aplico por todo el cuerpo”, contó la diseñadora en una entrevista. Y es que la versatilidad ha lanzado a la fama a este producto de Weleda. Eso, su precio (anda sobre los 10 euros) y su éxito en ventas, ya que cada 16 segundo se vende un bote de Skin Food en todo el mundo.

Este cosmético está especialmente indicado para hidratar las zonas más ásperas del cuerpo como las manos o los talones, pero también es ideal para cicatrices, labios agrietados o incluso usos más desconocidos como fijar las cejas o, como Victoria, para mantener la piel con un extra de hidratación y conseguir así un moreno más bonito y duradero.

Ahora, según ha compartido María Pombo en su perfil de Instagram, te acompañará también durante los meses de embarazo, pues las alteraciones hormonales pueden provocar una mayor sequedad en la piel, por lo que se recomienda hacer uso de cremas con mayor nivel de hidratación y cuidado. Y no es la única embarazada que la utiliza, María Fernández-Rubíes también ha confesado utilizar los productos de esta marca durante estos meses.

Este cosmético “todopoderoso” cuenta con una variación de una textura más ligera. Sin embargo, parece que su versión clásica sigue siendo la preferida por las seguidores de Weleda.

