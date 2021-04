¿Qué es mejor, usar crema hidratante o aftersun? Resolvemos todas tus dudas

Si de normal es importante hidratar nuestro cuerpo a diario, en los meses de verano, con la exposición al sol se hace totalmente indispensable pero, ¿es mejor que lo hagamos con crema hidratante o con after sun? ¿O se pueden usar indistintamente? Resolvemos estas y otras dudas sobre el tema.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Con el verano a la vuelta de la esquina, es normal que cada vez pasemos más tiempo al aire libre y que empecemos de nuevo a recibir la radiación solar en nuestra piel. Esto conlleva, que no solo tenemos que convertir al protector solar en un imprescindible en nuestro día a día, sino que no debemos tampoco olvidarnos de la hidratación corporal. Así, como cada verano nos encontramos ante la misma disyuntiva: ¿tengo que dejar de utilizar durante estos meses mi hidratante corporal y empezar a usar after sun? ¿O puedo seguir utilizando el mismo producto que en los meses de frío? Pese a que ambas opciones tienen muchos puntos en común, también tienen diferencias importantes.

La primera de ellas es la proporción de agua y aceite. Mientras que el aftersun tiene más proporción de agua, para que pueda penetrar mejor y extenderse más uniformemente, las hidratantes corporales suelen ser más densas y necesitar un poco de trabajo extra por nuestra parte para su correcta absorción. La otra diferencia está en su formulación. Los after sun, por lo general, siempre llevan ingredientes similares, con efectos calmantes, antiinflamatorios y antioxidantes, mientras que el universo de la hidratación corporal es mucho más amplio y variado, con formulaciones específicas para cada necesidad de la piel.

¿Cómo saber entonces qué producto elegir? Pues va a depender de tus necesidades. Si la exposición solar ha sido moderada, en la horas en las que el sol no es tan intenso y has aplicado tu protección adecuadamente puedes utilizar tu hidratante habitual. Si por el contrario has pasado muchas horas al sol, incluyendo las horas centrales del día, y tu piel ha comenzado a broncearse (recordemos que el bronceado es una defensa de la piel ante la agresión de la exposición solar), entonces necesitas utilizar un producto after sun.

Por supuesto, vamos a recomendarte nuestros after sun favoritos, para que puedas descubrir cosas nuevas e incorporarlos a tu rutina de cuidado estival.

After-sun de Darling

Es un tratamiento apto para todo tipo de piel incluso las más sensibles. La camomila y la mava ofrecen el efecto calmante necesario después de un día de sol, mientras que la melisa y el mentol aportan una sensación de bienestar al aplicarlo. Alivia las quemaduras del sol y los daños causados por los rayos UV y restaura el equilibrio natural de una piel sana. Su precio es de 41 euros, y puede ser tuyo haciendo clic aquí.

Loción refrescante after-sun cuerpo y rostro NUXE Sun

Con unas propiedades que ayudan a dejar la piel expuesta al sol suave, sedosa y perfectamente hidratada, esta loción calmante deja una agradable fragancia veraniega al tiempo que ayuda a reparar la piel con una suave fórmula sin parabenos. Su precio es de 11,45 euros, y puede ser tuyo haciendo clic aquí.

Loción hidratante para después del bronceado Tan Intensifying de Piz Buin

Recupera el equilibrio natural de la piel expuesta al sol y proporciona 24 horas de hidratación a la vez que mejora y mantiene tu bronceado natural. La glicerina, la vitamina E y la manteca de karité actúan en conjunto para mantener los niveles óptimos de hidratación, proteger de los radicales libres y del envejecimiento prematuro e hidratar en profundidad. Su precio es de 11,95 euros, y puede ser tuyo haciendo clic aquí.