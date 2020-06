No dejes que las ojeras se apoderen de tu mirada. Ponle solución con M61 Hydraboost Eye Cream el contorno de ojos más efectivo (y vendido) del mercado.

Con tantas cremas antienvejecimiento en el mercado puede resultar difícil discernir cuáles son realmente buenas para nuestra piel. Y a veces un buen indicador se traduce en qué tanto se vende un producto. Así que si de pronto te topas con uno que es altamente demandado y que solo tiene excelentes opiniones, es un buen momento para que investigues en el por qué de su éxito. Y es justamente esto lo que nos ha pasado con esta crema para el contorno de los ojos. Se llama M61 Hydraboost Eye Cream y es de Bluemercury, una tienda estadounidense dedicada a la cosmética y el cuidado de la piel.

La presentación en tubo de esta crema ha sido uno de los productos más vendidos de la marca desde su lanzamiento en 2014, de hecho es tanta su fama que cuesta encontrarlo en stock, en seis años se ha convertido en un producto culto para aquellas que buscan un contorno de ojos que reduzca las bolsas y las ojeras.

Si todavía no has escuchado de él presta atención, porque puede ser el producto que estabas buscando. Se trata de un tratamiento ocular antienvejecimiento repleto de vitamina B5 hidratante y ácido hialurónico, su fórmula ayuda a hidratar y reafirmar la piel alrededor de los ojos al tiempo que disminuye la apariencia de hinchazón debajo de los ojos.

También contiene ácido glicólico para mejorar la textura de la piel y péptidos para reducir la aparición de arrugas. Además, es 'cruently free' a su larga lista de ingredientes veganos y sin gluten hay que añadirle sus complementos naturales como tamarindo, aloe vera, morera blanca y soja. La semilla de tamarindo ayudan a la elasticidad de la piel, el aloe calma la piel y la morera blanca y la soja mejoran la microcirculación.

Después de colgar el cartel de sold out el pasado abril, Bluemercury vendió más de 700 tubos de este producto en el primer fin de semana de mayo en el que renovó su stock. Con cifras como estas nos queda claro que su efectividad y calidad es de primera. Porque además no se trata de un producto de bajo costo, cuesta 72 dólares y se agota tan rápido como si su precio fuera 10 dólares.

Como era de esperar, muchas de sus fieles seguidoras han dejado excelentes opiniones de la crema para ojos antienvejecimiento. “He probado varias opciones de contorno de ojos para ver si hay alguna crema que pueda superar su efectividad, pero sigo volviendo siempre a Hydraboost. Sinceramente, siento que me veo 10 años mayor cuando no me la pongo ", dice uno de los comentarios de la web.