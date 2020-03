Si pruebas esta crema antimanchas de farmacia no solo la utilizarás como base de maquillaje, también se la recomendarás a tus amigas porque previene el enrojecimiento de la piel y las imperfecciones producidas por el acné

Unicskin

Estas ampollas combinan dos tipos de activos derivados de la Vitamina C: el AA2G y RonaCare, que son más estables que el ácido ascórbico y no se oxidan al contacto con el aire. El primero trata las manchas e inhibe el proceso de formación de melanina; y el segundo aporta las mismas propiedades iluminadoras y antiaging de la vitamina C, pero se ha demostrado científicamente que es aún más eficaz.

Ampollas de noche Unic30-Day Skin Miracle Shot, Unicskin (113,20 euros).