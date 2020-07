La nueva cara de Kylie Jenner, ¿nuevo retoque o foto con truco?

Oye, ¿pero qué le ha pasado?

Pensar en las hermanas Kardashian, para qué nos vamos a engañar, es pensar en excentricidades. Sus cumpleaños, sus pedidas de mano, sus casas, sus looks para ir a comprar el pan (seguro que de espelta, que las chiquillas se cuidan mucho) son siempre a lo grande. Y sus retoques estéticos también, obviamente. Ellas no se andan con medias tintas porque, ¿para qué? Qué es eso de hacerte un retoque estético para que no se note… ¡eso no va con las Kardashian! La última del clan que se ha animado a cambiar de imagen ha sido Kylie Jenner. ¿Truco o retoque? Pues vayamos por partes, como Jack el destripador.

Resulta que Kylie Jenner ha compartido un nuevo vídeo en su cuenta de su línea de cuidado facial que, por cierto, se vende en España en Perfumerías Douglas, y parece otra. Si te vas al perfil de Kylie Skins, que te dejamos más abajo, lo entenderás mejor.

¿Ya lo has visto? ¿No te parece otra Kylie? Desconocemos si se ha hecho un nuevo retoque estético, si ha usado lentillas para que los ojos sean verdes y no marrones o si todo a la vez, pero lo que no cabe duda es de que el aspecto de Kylie Jenner no tiene nada que ver con aquella niña que apareció en los primeros capítulos de Keeping up with The Kardashians.

Vale que han pasado muchos años, pero sus labios son mucho más gruesos que hace 10 años, su cara más afilada y su booty más prominente.