Brumas de almohada, la solución para dormir a pierna suelta

Estar relajada y en calma a la hora de irte a la cama es vital para poder conciliar el sueño, y en esto puede ayudar, y mucho, la aromaterapia. Por eso, una solución asequible, fácil y agradable de probar si te ciesta dormir bien es probar a incluir en tu rutina nocturna una bruma de almohada. ¿No sabes lo que es? Te lo contamos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

¿Sabías que dedicamos un tercio de nuestra vida a dormir? Por eso, nuestro sueño merece que le dediquemos toda nuestra atención, ya que descansar bien y durante las suficientes horas por la noche es tremendamente importante. Sólo cuando estamos bien descansadas nos sentimos renovadas, en forma y llenas de energía durante el día. Además, somos más eficientes y podemos concentrarnos mejor. Sin embargo, a veces nos cuesta mucho dormir. No podemos descansar bien, nuestra cabeza no para y damos vueltas y vueltas en la cama.

Hay muchos consejos para ayudarnos a conciliar el sueño, como eliminar el consumo de alcohol y cafeína, no hacer cenas muy pesadas, no usar el móvil ni ninguna otra pantalla antes de irnos a la cama o hacer algunos ejercicios de relajación, además de un colchón súper cómodo, antifaces para dormir en oscuridad total y tapones para los oídos. E incluso existen las llamadas brumas de almohada. Te contamos en qué consisten.

Las brumas de almohada son básicamente sprays con un aroma relajante que se rocían en las almohadas que vayamos a utilizar para dormir y que tienen la capacidad de ir preparando nuestro cuerpo y nuestra mente para el descanso gracias a la aromaterapia. Pese a que no hay dos brumas de almohada que huelan igual, sí que hay algunos ingredientes se repiten, como la lavanda, la melisa o la melatonina, ya que tienen propiedades especiales que favorecen el sueño. Te dejamos con algunas de nuestras brumas favoritas.

This Works Sueño Profundo spray de almohada

Mejora la calidad del sueño con una súper mezcla de ingredientes para inducir al descanso como la lavanda, el aceite de vetiver y la manzanilla para calmar los sentidos y disipar la ansiedad antes de acostarse. Además es adecuado para su uso durante el embarazo. Su precio es de 57,15 euros.

The Ritual of Jing bruma para la almohada de Rituals

Con madera sagrada y lavanda que despejan la mente y mejoran la calidad del sueño, este spray para almohada y ropa de cama te ayuda a dormir. No deja manchas, porque la fórmula no contiene alcohol, y se puede usar también sobre la piel sensible. Su precio es de 30,55 euros.

Bruma de almohada Sleepy Head de Made by Coopers

Este spray te ayudará a relajarte y caer en un sueño natural o a calmarte en momentos de estrés. La lavanda se ha mezclado con camomila y incienso relajantes, una potente combinación para desestresar y relajarse. No contiene fragancias artificiales, solo aceites esenciales 100% de grado terapéutico. Su precio es de 18,49 euros.