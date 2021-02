¿Cómo algo tan pequeño puede dar tan buenos resultados?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

A estas alturas de la vida seguramente no haya que convencerte de la importancia de mantener nuestros músculos tonificados practicando ejercicio de manera regular pero, ¿si haces eso por tu cuerpo, por qué no haces lo mismo por tu rostro? En la cara tenemos más de 30 músculos responsables de mostrar al mundo nuestras expresiones y estado de ánimo, pero no estamos acostumbrados a entrenar con ellos para que se mantengan igual de firmes que los de las piernas, por ejemplo.

Y es que, seguramente cada semana hagas un montón de sentadillas en el gym pero no dediques ni un minuto del día a hacer algo tan beneficioso como el yoga facial. El yoga y la gimnasia facial trabajan con los músculos del rostro, haciendo que mejore la circulación de la zona, que se eliminen toxinas y que se retrase la aparición de las primeras arrugas y se difuminen las ya existentes. Sin embargo, igual que en el gimnasio necesitamos de herramientas que nos ayuden en nuestra tarea de ponernos fuertes, con la gimnasia facial ocurre lo mismo.

La bolita HoliFace de la firma francesa Holidermie permite masajear las mejillas y los pómulos y relajar el entrecejo cuando la utilizamos en nuestra rutina de yoga facial, ya que además de mejorar la flacidez y las arrugas, ayuda a desbloquear tensiones energéticas que afectan al rostro. Holidermie ha desarrollado, espeíficamente para este aparatito, unos métodos de aplicación únicos a través de unos ejercicios de gimnasia facial sencillos y eficaces asociados a técnicas de respiración y meditación de yoga para mantener la juventud del rostro y mejorar su aspecto.

Su precio es de 25 euros, y puede ser tuya haciendo clic aquí. Como ves, estás a solo un paso de acabar con los signos de envejecimiento de la manera más natural posible, ¡ejercitando tus músculos!