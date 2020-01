Desde despertar con "pelazo" hasta cuidar la piel sensible, pon una funda de almohada de seda en tu vida y tu belleza te lo agradecerá siempre

Kourtney Kardashian es solo una de las 'celebs' que han compartido los beneficios de dormir rodeada de seda.

Una funda de almohada hecha de seda, ¿de verdad funciona? El testimonio de las que más saben de belleza dice que sí.

Ya hemos visto a Blair Waldorf, nuestro personaje favorito del Upper East Side, dormir entre hilos e hilos de seda, pero Kourtney Kardashian la lleva utilizando también desde hace tiempo. "La madrina de Khloé, Mary Fran, quien tristemente ya no está con nosotros, siempre solía compartir su secreto de belleza, el cual era dormir en una funda para almohada de seda. Lo he hecho desde que tenía 14 años.", cuenta la hermana mayor de Kim Kardashian.

Sí, hay detalles que importan (y mucho). Es la hora de pasar de tu funda de almohada de algodón a cubrir tu cama con la seda. Este material se ha categorizado por ser de lujo, pero no necesariamente inalcanzable. Existen de diferentes precios y calidades que hacen replantearte invertir en ella, y para hacerte la decisión todavía más fácil enumeramos los beneficios que te puede dar dormir rodeada de seda.

1. No absorbe las cremas de tratamiento de noche. Tu piel (por fin) se queda con todo el producto de tu crema y serum de noche. Al contrario que el algodón, la seda es un material sin capacidad de absorción. Y no solo deja que tu piel se beneficie de tu rutina de noche, sino que respeta el equilibrio dérmico y deja intacta la humedad de tu piel para que no sentirla tirante.

2. No irrita a las pieles sensibles. Es un material hipoalergénico y suave, por lo que es muy recomendado para pieles con irritaciones, sensibles, atópicas o con tendencia acneica.

3. Evita el encrespamiento del pelo y las puntas abiertas. Como ya hemos comentado antes, la seda es el material más suave, por lo que la fricción durante las horas y horas con nuestro pelo se reduce al mínimo. Eso resulta en una melena más brillante, ligera y saludable.

4. Previene la aparición de arrugas. Y no solo porque deja tus cremas en su sitio, sino porque no se clava en tu piel. ¿Nunca te has levantado con la mejilla llena de líneas tras una buena siesta? Pues eso no ocurre con las fundas de almohadas de seda.

5. Regula la temperatura de nuestro cuerpo. La seda es un regulador natural de la temperatura. Cuando hace frío, debido al aire que hay entre los hilos de seda el calor se mantiene dentro por lo que tiene ese efecto de aislamiento.

La sabanería y accesorios de seda no solo te da un aire elegante y sofisticado a tu habitación, también te ayuda a ahorrar en cremas hidratantes y champús. No lo pienses más y echa un vistazo a los artículos de seda que te cambiarán la vida.