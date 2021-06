Bálsamos labiales con SPF: protege tu boca de los rayos del sol

La piel de los labios es muy sensible y necesita un cuidado extra, sobre todo en los meses de verano en los que pasamos muchas horas expuestas a la radiación solar. ¿Quieres protegerlos para que siempre estén perfectos? Aquí te presentamos los mejores bálsamos labiales con SPF.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

En verano, es normal que busquemos cuidar nuestra piel con cremas y maquillajes que lleven incorporado un factor de protección solar para que, cuando estemos al aire libre, estemos totalmente protegidas de los efectos nocivos del sol en la piel. Sin embargo, solemos prestar muy poca atención a los labios, y más ahora que los llevamos cubiertos por la mascarilla durante muchas horas al día. De hecho, al llevar esa zona completamente aislada del sol, en el momento que nos la quitamos para disfrutar de un baño en la playa o la piscina, es importantísimo que los protejamos, ya que después de llevar tantos meses sin recibir la radiación necesita unos cuidados extra para no quemarse.

¿Por qué los labios necesitan un cuidado especial con protección UV?

Como la piel de los labios es mucho más fina que la del resto del cuerpo, puede secarse mucho más rápidamente. También carece de vello y de glándulas sudoríparas y sebáceas, lo que hace que la piel de los labios sea aún más sensible. Por eso es importante no sólo proporcionarle una hidratación adicional con un bálsamo labial, sino también protegerlo de los rayos solares. Los labios tienen poca autoprotección y, por tanto, no pueden curarse por sí mismos si se abren o agrietan. Por ello, el cuidado de los labios es aún más importante.

Si estás buscando un tratamiento labial adecuado con factor de protección solar, tenemos algunos productos estupendos que cuidan tus labios a la vez que los protegen de los rayos UV, y sin dejan una película blanca sobre ellos.

Fortune Balm SPF 30 de Rituals

Proporciona a los labios nutrición y protección UVA/UVB. La fórmula duradera y resistente al agua es ideal para disfrutar de un estilo de vida activo, ya que ofrece un escudo protector frente a los rayos del sol y los efectos dañinos de los radicales libres. La mezcla exclusiva de ricos aceites, que incluye aceite de oliva, de jojoba y de coco, ayuda a hidratrar los labios, mientras los antioxidantes del aceite de semilla de uva y la vitamina E ayudan a suavizarlos y protegerlos frente al envejecimiento y la contaminación.

Anthelios XL stick SPF50+ de La Roche Posay

Proporciona una protección muy alta (UVA, UVB) y de amplio espectro. Es ideal para los labios sensibles delicados o con exposición extrema al sol, ya que previene también que los labios se sequen. Su textura no grasa es perfecta para una sensación de comodidad en los labios pero sin dejarlos pegajosos.

Lipbalm Tropical SPF 30 de Hawaiian Tropic

Aporta hidratación y protege la piel de los rayos UVA y UVB. Además, es ideal para usar en esos lugares que a menudo olvidamos, como la nariz, las orejas y las mejillas. Ayuda a reducir las posibilidades de que se produzcan grietas, ampollas y quemaduras solares. Está elaborado con aloe vera, manteca de cacao y vitaminas A, C y E y tiene sabor tropical y es muy resistente al agua.

Isdin protector labial HV SPF 30

Es el tratamiento ideal de los labios hipersensibles, y de esos días en los que te despiertas con la horrible sorpresa de un herpes labial. Nutre en profundidad y protege e hidrata los labios gracias a su contenido en vitamina E, y ayuda a su regeneración gracias a la Rosa Mosqueta.

Butterstick Lip Treatment SPF 30 de Kiehl's

Es un bálsamo labial con SPF muy hidratante que deja los labios tersos y cuenta con una nutritiva mezcla de aceites y mantecas, como el aceite de coco y la manteca de limón. Hidrata y suaviza los labios dejándolos hidratados durante 12 horas.