¿Estás aplicando correctamente tu contorno de ojos? Expertas nos destapan algunos de los principales mitos (y realidades) sobre este tipo de productos

Un repaso por los trucos más típicos para el uso de los productos que nos ayudan a tratar las ojeras o las líneas de expresión.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Hay una cosa que tenemos clara, y es que no hay que esperar a que aparezcan los signos de la edad para empezar a cuidar nuestra piel en general, y nuestro contorno de ojos en particular.

Son muchos los estudios dermatológicos los que han comprobado que a partir de los 25 años de edad comienza a acelerarse el envejecimiento prematuro, y por supuesto también en la zona de la mirada. Por ello, resulta primordial habituarse al uso de productos que traten esta parte específica del rostro y que nos ayuden a tratar las ojeras, las líneas de expresión o las patas de gallo.

Como ocurre con muchos otros cuidados de la piel, seguramente hayas escuchado miles de trucos sobre el uso de este tipo de productos pero, ¿son todo ciertos? Nos hemos propuesto investigar sobre ello y resulta que, al parecer, no los estábamos usando tan bien como nos creíamos...

Las expertas han hablado y nos han descubierto algunos mitos y otras cosas que SÍ son ciertas sobre el uso del contorno de ojos:

"Se aplica con toquecitos con el dedo anular"

Se trata de uno de los hábitos más asentados en el universo 'beauty' y es que, ¿quién no lo hace de esta manera?

En principio, y según esta teoría, se fomenta la circulación de la zona y al aplicarlo con el dedo anular se ejerce menos presión sobre este tejido tan sensible. Sin embargo, tal y como asegura Raquel González, directora de educación de Perricone MD, esto no es 100% cierto: "En contornos de ojos que necesitan promover la circulación, será bueno, por ejemplo en aquellos más oscuros. No obstante, no tiene que ser con el dedo anular, sirve cualquier siempre que se tenga cuidado con la presión. Aparte, por ejemplo, para quienes retienen líquido, es mejor hacer una técnica de arrastre, desde el centro hasta la sien, fomentando el drenaje linfático."

"Solo se aplica en la zona de abajo"

Seguro que en más de una ocasión te has preguntado si este tipo de productos también se pueden aplicar sobre el párpado superior, ¿verdad? Pues resulta que, según explica Catalina Narváez, directora de educación de Aromatherapy Associates, no es que solo sea posible hacerlo sino que, en ocasiones, hasta se debe.

Para ello es importante tener en cuenta el producto específico que estés utilizando en tu rutina de belleza, ya que existen algunas firmas que ofrecen contornos de ojos exclusivos para la zona inferior o superior, pero también existen otros aptos para ambas. Para Catalina lo ideal es "cubrir la zona inferior, la superior e incluso el área del entrecejo".

"Se aplica la cantidad de un guisante"

Puede que seas de las que piensa que mejor que sobre a que falte, pero si realmente quieres aprovechar tu contorno de ojos tenemos que decirte que con el tamaño de un grano de arroz debería ser suficiente para ambos, según afirma Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovizca.

De hecho, "muchos casos de cúmulos de grasa en el contorno viene por aplicar excesiva cantidad de producto", explica la experta. "Hay que aplicar lo justo para poder cubrir la zona sin necesidad de trabajar demasiado".

"Tiene que ser un producto específico"

Efectivamente, si vamos a tratar nuestro contorno de ojos debemos utilizar un producto específico. ¿La razón? "La piel de esta zona es mucho más fina, pero también tiene otro nivel de pH diferente", asegura Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour. Es por ello que si no utilizamos un contorno adecuado, jamás conseguiremos unos buenos resultados.

"No se puede usar retinol"

Evidentemente la zona del contorno de ojos es muy sensible, y por ello hay que tener especial cuidado con los principios que se aplican. Sin embargo, si alguna vez has escuchado que el retinol es uno de los que está contraindicados, tenemos que decirte que estabas equivocada, según asegura Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. "Los retinoides, de hecho, son tremendamente positivos para tratar la pigmentación o las arrugas de esta área, ya que acelerarán la renovación de la piel, mejorando la síntesis de colágeno y la elastina", explica.

Pero más allá de los mitos que existen en torno a este tipo de productos, y ya sabiendo que hay que utilizar contornos de ojos específicos, también es importante saber que hay muchos otros productos que re ayudarán a revivir tu mirada, desde tecnológicos, hasta parches. ¡Descúbrelos en la selección de a continuación!