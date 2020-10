Amiga, que sepas que la rutina de belleza coreana de los 10 pasos es un cuento chino

Menos, son muchos menos pasos.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

A las españolas, que vamos sin parar de un lado para el otro y que lo que buscamos es que una rutina de belleza sea lo más rápida posible, nos cuesta entender a las coreanas, que hasta acabar con los 10 pasos de su famosa rutina de belleza invierten un tiempo que para nosotras el sagrado (y para ellas, claro). Luego, cuando vemos sus pieles, lo entendemos todo: “¡así tienen esas pieles tan maravillosas!”, decimos. Ay, amiga, que su piel es perfecta no lo vamos a negar, pero lo que también sabemos es que lo de los 10 pasos es más marketing de otra cosa.

Paso a paso de la rutina de belleza coreana

¿Has probado el prewashing? Descubre lo que puedes hacer por tu pelo antes de lavarlo

Así, como lo lees. Resulta que el concepto nació en EEUU (y no en Corea, ojo) en 2015. La precursora fue Charlotte Cho, una coreana nacida en EEUU que creó una de las tiendas on-line de k-beauty más famosas -SOKO GLAM-. Y no le pudo salir mejor la jugada porque escribió un conocido libro titulado ‘The Little Book of Skincare”’ donde cuenta todos los detalles de los famosos 10 pasos de la rutina coreana. Aquello se hizo viral y, de aquello barros, estos lodos.

Paso a paso: la rutina de belleza coreana para el cuidado de la piel Ver 13 fotos

Lo que en realidad quería era que el consumidor entendiera cómo había que aplicar los productos de belleza. Anastasia Koz y Sunny Cho, creadoras de la e-shop especializada kossmetics.es (y con tienda física en Barcelona), lo descubrieron en su primer viaje a Corea.

“Para nuestra (gran) sorpresa, cuando llegamos allí, vimos que ese concepto no existía en el mercado coreano, sino todo lo contrario: las marcas coreanas hacían cada vez más y más esfuerzos por sacar al mercado productos multifunción (que cubrieran varias necesidades e incluyeran más de 1 paso) para poder ahorrar tiempo y dinero. Nos decían: ¿Quién tiene tiempo para hacer 10 pasos dos veces al día, trabajando de 40 a 60 horas a la semana? Fue en ese momento cuando vimos y comprobamos que los 10 pasos de la cosmética coreanaera un falso mito”, explica Anastasia Koz.

La realidad de los 10 pasos se resume en 4

Llueva, nieve o truene, las coreanas nunca prescinden de cuatro pasos, que son además los que empieza a incorporar cuando apenas son unas adolescentes, con 12 años. “Son limpieza, tonificación, hidratación y protección solar”, señala Sunny Cho.

A partir de ahí, los pasos se pueden ir aumentando no solo hasta 10, sino hasta 20. Y aquí ya no solo entra en juego el tiempo, también el dinero. “Después de los 4 pasos básicos, se pueden añadir otros, según la necesidad particular de la piel, estado de sensibilidad puntual o cuando le quieres (y puedes) dedicar más tiempo, durante el fin de semana, por ejemplo. La doble limpieza, la exfoliación, una loción especial o esencia, un sérum con tratamiento intensivo….” añade Anastasia Koz.

Los sérum más buscados para aplicar antes de la crema hidratante Ver 10 fotos

Eso sí, lo que para las coreanas es clave (y hasta hace unos años era muy complicado encontrarlas en España) son las esencias, que vienen a hacer un función parecida a las de los serums (pero con un principio activo) porque actúan ‘como producto conductor’. Es decir, es ese producto que ayuda a mejorar la absorción del resto de pasos y según la que elijas incorporarás unos principios activos u otros.