PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Seguramente habrás notado que últimamente te salen más granitos e imperfecciones que antes y tu piel no pasa por su mejor momento. Esto tiene dos motivos principales: el primero es el llamado 'maskné' o el acné que se forma en la parte inferior del rostro por llevar tantas horas la mascarilla y no permitir a nuestra piel que respire, y el segundo es el estrés. Estamos pasando unos meses difíciles, con mucha incertidumbre, y nuestros niveles de estrés se ha visto elevados hasta límites que seguramente nunca antes habías llegado. Todo esto, unido a que también por las mascarillas, nuestra cara no recibe toda la luz solar que debería hace que, aunque nunca antes hayamos tenido brotes de acné, ahora nos encontremos con uno a la semana prácticamente.

Para luchar contra ellos vamos a necesitar un producto específico que trate de forma eficaz todas las imperfecciones del rostro como granos, espinillas, marcas, puntos negros, enrojecimiento, pústulas, capilares dilatados, inflamación, picor o quemazón, además de todos los signos causados por acné, rosácea y cuperosis. Por suerte, nuestras plegarias han sido escuchadas y ya contamos con tratamientos como Azelaic Radiance Face Treatment de Freshly cosmetics, que consigue todo eso gracias a 7 tecnologías naturales que lleva incorporadas en su formulación, y a su textura gel-crema, oil-free y 100% natural.

Está formulada con una serie de activos naturales muy potentes como ácido azelaico, un complejo de Honokiol Magnolol, un concentrado de probióticos, flavonoides y flor de azafrán, que reduce marcas e imperfecciones, mejora el aspecto del rostro, unificándolo y devolviéndole la luminosidad en tan solo 14 días.

Azelaic Radiance Face Treatment es un tratamiento facial de mañana y noche, apto para todo tipo de pieles, incluso para las más sensibles, ya que no reseca, ni irrita, ni deja sensación grasa. Su precio es de 35 euros y puedes hacerte con él haciendo clic en este enlace.