Acné corporal: todo lo que debes saber para evitar su aparición

Al hablar de la aparición de granitos, automáticamente nos vamos a pensar en un problema que afecta al rostro, sin embargo, el acné corporal también es muy habitual y pueden aparecen espinillas en cualquier parte del cuerpo. Hoy te enseñamos a combatirlas y te contamos las razones de su aparición.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Los granitos y puntos negros son siempre molestos, y no hablamos únicamente de los que aparecen en el rostro, sino de los que aparecen en todo el cuerpo. Sin embargo, si hay una época del año en la que esto es especialmente molesto esa es la primavera y el verano ya que la ropa que usamos deja ver nuestra piel y en muchas ocasiones la llevamos al descubierto. Así el acné corporal no solo se hace visible, sino que puede inflamarse o irritarse con facilidad.



Respecto al motivo por el cual aparece acné en diferentes zonas del cuerpo, en realidad no tiene mucho misterio, pues, al igual que ocurre con la cara, la piel del cuerpo también tiene glándulas sebáceas, por lo que si hay un exceso de grasa se puede desencadenar un brote.

Para evitarlo, la clave está en la exfoliación regular, utilizar un gel de ducha con un ph neutro y en elegir los productos más adecuados para limpiar los poros del cuerpo en profundidad y evitar la aparición de granitos.

Spray Corporal Clarificante de Murad

El ácido salicílico purificante presente en su fórmula trabaja con agentes antibacterianos potentes para penetrar en los poros y reducir los defectos del acné mientras ayuda a prevenir que se formen nuevos brotes. Su precio es de 42,95 euros y puedes comprarlo haciendo clic aquí.

Isdin Acniben Body

Es un spray corporal de textura ligera y secado rápido que ayuda a regular y a equilibrar el exceso de grasa en los poros de la piel. Gracias al ácido salicílico y al ácido glicólico, ejerce una acción exfoliante que renueva las células de la piel. Como resultado, los granos corporales desaparecen dejando una piel suave y aterciopelada. Su precio es de 16,77 euros y puedes comprarlo haciendo clic aquí.

Sesderma Azelac loción corporal

Es un tratamiento muy eficaz para las pieles grasas y con tendencia acneica y además se aconseja su uso en problemas relacionados con el afeitado o la depilación. El éxito de la formula reside en dos de sus ingredientes: el ácido salicílico y el ácido azelaico, que tiene un efecto bacteriostático, antiirritante y seborregulador. Para usarlo, solo tienes que echar unas gotas de la loción sobre un algodón y aplicar en la zona que quieras tratar. Si lo usas además para evitar rojeces e irritaciones en la depilación, debes aplicar la loción en la zona inmediatamente después. Su precio es de 15 euros y puedes comprarlo haciendo clic aquí.