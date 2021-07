Ácido succínico, el ingrediente que será como una sesión de terapia para tu piel

Utilizado durante siglos como antibiótico natural en Europa, ahora descubrimos sus magníficas propiedades cosméticas, además de relajantes, para la piel con imperfecciones.

Aunque suene a un ingrediente que viene del futuro, lo cierto es que el ácido succinico es un compuesto muy conocido por los cirujanos plásticos, que ya llevan muchos años recurriendo a él para calmar la piel después de realizar los tratamientos más agresivos. Sin embargo, como no estamos acostumbradas a verlo en nuestros cosméticos, no era conocido por los consumidores, hasta hoy. Te descubrimos por qué el ácido succínico es el nuevo mejor amigo de las pieles grasas y sensibles que no quieren renunciar a luchar contra el envejecimiento.

El ácido succínico protege las células de la degeneración y previene de esta forma el envejecimiento prematuro. Además, incrementa la respiración celular, lo que hace que éstas produzcan más energía para llevar a cabo sus funciones vitales. Es también uno de los antoixidantes más potentes, y de acción ultra rápida, sin olvidarnos de su efecto antiinflamatorio, que resulta un aliado excepcional a la hora de calmar las pieles sensibles o reactivas y reducir las rojeces.

Otro de sus beneficios es su acción exfoliante, gracias a la cual elimina con suavidad y de forma natural las células muertas que se acumulan en la piel obstruyendo los poros. Es ideal para las pieles grasas porque es seborregulador, y por lo tanto capaz de equilibrar la secreción sebácea sin resecar la piel, reduciendo así la probabilidad de que aparezcan nuevos brotes de acné. Por último, es antibacteriano y reduce el tamaño de los poros.

¿Estás deseando probarlo? Pues nuestra recomendación es que lo hagas con el Succinic Acid Blemish Treatment de THE INKEY LIST. Es un gel de textura fresca y rápida absorción que reduce la inflamación, calma la piel, regula la producción de grasa, evita la obstrucción de los poros y elimina el acné. Al mismo tiempo, hidrata la piel y previene el envejecimiento.

Contiene ácido succínico al 2%, ácido salicílico al 1% y ácido hialurónico (0,4%), por lo que es ideal para las pieles más grasas y sensibles.

Se puede aplicar sobre la imperfección hasta tres veces al día, aunque se recomienda realizar siempre una prueba de parche en la parte interna del antebrazo 24 horas antes de su uso. Una vez aplicado, deja que la fórmula se seque durante 10 minutos antes de aplicar cualquier otro producto de maquillaje o cuidado de la piel.