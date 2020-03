El económico aceite en spray con el que Cristina Pedroche presume de piernas luminosas

Lo vas a querer.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Si por algo nos gusta seguir a Cristina Pedroche en Instagram es porque gracias a su cuenta en dicho perfil nos enteramos de dónde hacernos con sus estilismos. Cada tarde, antes de entrar en el plató de Zapeando, la colaboradora de televisión se marca un baile de lo más gracioso y de paso nos muestra las prendas que luce. Fantasía. Sin embargo, no solo de ropa vive la presentadora, ni nosotras tampoco.

Recientemente, Cristina Pedroche lucia una falda étnica de flecos maravillosa que hacía resaltar todavía más sus luminosas piernas.¿Cómo lo hace? Pues todas tranquilas porque ella misma ha tenido a bien contarnos el secreto de su éxito.

"Siempre me preguntáis por el producto que uso para que se me vean las piernas con tanto brillo", comenzaba la presentadora en su cuenta de Instagram. Sí, Cristina, es verdad, pero es que tus piernas son fantasías. "Uso los aceites de Nuxe. Este se llama Huile Prodigieuse Riche. Es un aceite que nutre, repara y suaviza hasta las pieles más secas. Textura satinada, sin acabado graso, y fragancia adictiva. Una vez que lo huelas ya no querrás otra cosa. Se puede usar en todo el cuerpo, rostro y el cabello. Con un 98,1% de ingredientes de origen natural. Ya sabéis que soy muy transparente, no guardo ningún secreto y además, que compartir es de guapas", nos ha chivado.

Pero sin duda, lo mejor de todo es el precio de este aceite mágico que elevará tus piernas al nivel Diosa. Disponible en la web de Nuxe Paris, este producto en spray (para que su aplicación sea más fácil) puede ser tuyo por 30,90 euros.