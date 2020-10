Más allá del aceite facial para hidratar el rostro de su firma, este es el secreto de belleza de Gwyneth Paltrow

Y es más sencillo de lo que nos imaginábamos.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

A sus 48 años de edad (recién cumplidos, por cierto), Gwyneth Paltrow presume de tener una piel firme, luminosa y sin arrugas (por no hablar de su cuerpazo, que pudimos ver gracias a un desnudo que compartió por su cumpleaños en su perfil de Instagram y que nos dejó a todxs alucinando).

Ya es sabido que uno de los productos de belleza que le ayudan a presumir de un cutis radiante es el aceite facial hidratante 'Enriching face oil', que pertenece a su propia marca, Goop, y es uno de los 'bestseller' de la firma.

- ‘Skip-care’: La rutina de belleza perfecta para vagas

- Alucinadas estamos con los efectos negativos que el azúcar y la sal tienen en nuestra piel, según explican los especialistas

Por si no lo conocías, hablamos de un aceite ultranutritivo, formulado con una mezcla de aceites orgánicos que hidrata el rostro y consigue un efecto de luminosidad instantáneo.

La mala noticia es que, tal y como aseguran desde la web donde está a la venta el producto, dejará de estar disponible a partir del 1 de diciembre de este mismo año, aunque ya anuncian el lanzamiento de otro cosmético mejorado para enero de 2021 (y estaremos muy atentas).

En Goop se pueden encontrar todo tipo de productos cosméticos, de viajes, de estilo de vida o incluso artículos sexuales algo "extraños". Pero claro está que la gran debilidad de la actriz y fundadora de la firma es el mundo 'beauty'. Pues Gwyneth tiene claro que uno de sus secretos de belleza, tal y como confesó recientemente en Instagram, es tener un tocador libre de ingredientes tóxicos que puedan ser dañinos para la piel, y en este sentido cobran gran importancia los productos cosméticos naturales: "Trabajamos duro para crear productos que realmente funcionan y son mejores para ti", confiesa.

Pero más allá de mimar nuestra piel desde casa (que resulta algo básico), para Gwyneth Paltrow los tratamientos en cabina son clave para el 'skincare'.

La actriz, que ya se ha convertido en todo un referente del mundo 'beauty', ha sido nombrada embajadora global de Merz Aesthetics, una de las empresas de medicina estética más reconocidas a nivel mundial. Y, en este contexto, Gwyneth ha desvelado su principal truco de belleza, y es más sencillo de lo que nos podíamos llegar a imaginar.

"Para mí, la belleza se trata de profundizar en la felicidad en lugar de tratar de perseguir la juventud", asegura. "Y no es ningún secreto que soy un libro abierto cuando se trata de probar nuevas pautas de belleza, pero quiero saber qué contiene un producto antes de aplicarlo sobre mi cuerpo".

Y es que es evidente que la actriz es defensora de que las mujeres debemos hacer todo aquello que deseemos para sentirnos bien con nosotras mismas (y no podemos estar más de acuerdo). Por eso, para ella es importante priorizar ese cuidado personal que muchas veces dejamos de lado.

Pero no es la primera vez que Gwyneth Paltrow desvela algún que otro 'tip' de su rutina de 'skincare' diaria, pues siempre ha asegurado que no debemos abusar del maquillaje y da mucha importancia a productos que, a veces, no valoramos como pueden ser los exfoliantes faciales.

Por supuesto, para vernos guapas por fuera debemos cuidarnos por dentro y Gwyneth asegura que llevar a cabo una dieta saludable será fundamental para ello. La suya está basada en conocer nuestro cuerpo, una vez más, para ver qué alimentos nos vienen mejor a nuestro organismo. ¡Tomamos nota!