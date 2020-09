5 ejercicios (que funcionan) para acabar con la celulitis

Son de verdad, los hemos probado, y es una pena que no podáis vernos las piernas.

Gala Mora | Woman.es

Las estadísticas son verdad y no podemos cambiarlas: las mujeres acumulamos grasa en el abdomen y las cartucheras. Vale, no hacía tirar de datos para comprobarlo en nuestras propias carnes, pero precisamente por eso consultamos con Vanessa Gutiérrez, Técnica Estética, para que nos hiciera una tabla eficaz y real de 5 ejercicios que nos ayudara a evitar que sigamos ampliando diámetro sin control.

1. Sentadillas. Tonifican glúteos y ayudan a definirlo y darles fuerza. Con la espalda recta y las piernas a la distancia de los hombros, doblar ambas piernas tirando del culete para atrás. Haz 3 repeticiones de 10 veces cada una.

2. Nadar. Tonifica todos los músculos, ayuda a drenar y elimina toxinas del cuerpo a la vez que lo masajea. Nuestra densidad en agua es menor y esto, siempre anima.

3. Ejercicios específicos para piernas como elevaciones laterales. De pie, la pierna de apoyo recta ligeramente flexionada la rodilla y la opuesta levantándola del suelo 45 grados. Al bajar no dejes que toque el suelo. De esta forma podremos despedirnos de la cartuchera sin que nos demos cuenta.

4. Cruza las piernas. Tumbada lateral, levanta la pierna apoyada en el suelo siempre por delante de la otra. Repite lo mismo de pie y echando para atrás una pierna y otra.

5. ¡Ojo con la retención! Igual que te decimos qué hacer, también tenemos que decirte qué no hacer. Y si tienes problemas de retención de líquidos, entonces olvídate de los ejercicios de impacto como correr. Aunque no lo creas, perjudican más a la circulación y no ayudan a que se disuelva la grasa.

via GIPHY

¡Ya nos contarás qué tal te han funcionado!

Recuerda que la piel de naranja y la celulitis, en sus estados menos graves, pueden mejorar notablemente si, además de hacer ejercicio, llevar una dieta saludable (baja en sal) y beber 2 litros de agua al día, te aplicas cremas específicas para su tratamiento. La constancia y la correcta aplicación del producto (te recomendamos los más eficaces aquí abajo) son tus armas. Y no desesperes, dos de cada tres mujeres tienen celulitis. ¿Las causas? Hormonales y genéticas.

Cómo aplicar correctamente la crema anticelulítica:

1. Exfolia la piel al menos 1 o 2 veces por semana. Así el producto penetrará mejor.

2. Aplica tu crema a diario, después de la ducha y con la piel bien seca.

3. Realiza un enérgico masaje. ¿Cómo? Siempre ascendente (por ejemplo, de la rodilla para arriba) y realizando círculos en el sentido de las agujas del reloj. Puedes utilizar la palma de la mano primero y después hacer más fuerza con los nudillos, o bien ayudarte de un masajeador. El masaje es muy importante porque la celulitis es una alteración del tejido adiposo que se encuentra en capas profundas de la piel y sólo con un enérgico masaje conseguiremos la máxima efectividad del producto.