Cuando toca pensar en regalos navideños no siempre se nos enciende la bombillita de las grandes ideas. Por eso, cuantas más propuestas tengas a mano, más fácil será sorprender a cualquiera. En este caso, te proponemos obsequiar belleza. Y no una belleza cualquiera... Elegir un tratamiento (facial, corporal o un protocolo capilar) en un espacio exclusivo como regalo de Navidad hará las delicias de las mamás sin tiempo; las amigas estresadas; las hermanas (o cuñadas) que no saben dónde hacerse un masaje o, por supuesto, tu pareja, que recibirá con ilusión tener una ración de tiempo y mimos solo para ella (o para él).

En cualquier ocasión, este tipo de regalos son un acierto seguro, pero aventuramos a que este año se va a agradecer de forma realmente especial. Después de las interminables jornadas de teletrabajo desde casa, la reducción de los viajes y las posibilidades de ocio, que te sorprendan con un tratamiento para relajarte y desconectar será una fiesta. Además, la piel, más irritada y alterada que otros inviernos, y el pelo (¿quién no ha hecho algún experimento casero con su melena?) también necesitan más cuidados que nunca. Y si son de manos de expertos, mucho mejor. Por eso, te proponemos 10 tratamientos tan lujosos como apetecibles para sorprender esta Navidad a quien más quieras. O, por qué no, para hacerte a ti misma un regalo de los que no se olvidan.

1. Para amantes de la sofisticación

Porque solo ellas entenderán lo que significa recibir un tratamiento facial en la primera cabina de Chanel en España. La maison estrena su esperada cabina de tratamientos en nuestro país dentro del Espace Chanel Beauté de El Corte Inglés de Serrano (Madrid), inspirándose en los rituales que ofrece en el spa del parisino hotel Ritz. En el espacio hay una zona dedicada a los perfumes, al skincare, el maquillaje (siempre con las nuevas medidas anticovid, como probadores virtuales) y, por supuesto, la exclusiva Chanel Privé. En esta habitación se practican sus faciales más emblemáticos, entre los que destaca Le Grand Soin, que se realiza a medida del cliente. También disponen de protocolos exprés de media horita; faciales de hidratación intensiva; masculinos; corporales... Cualquiera de ellos se puede adquirir -para regalar o para disfrutar tú misma- en El Corte Inglés de Serrano (Madrid).

2. La exclusividad hecha protocolo

El universo Sisley desprende sofisticación por los cuatro costados. Sus fórmulas, con ingredientes procedentes del mundo botánico, son exquisitas y también los espacios con los que cuenta alrededor del mundo. Por suerte, desde no hace mucho tiempo, contamos con el nuestro propio en Madrid. En la Maison Sisley, además de poder adquirir todos sus perfumes y cosméticos, es posible disfrutar de un exclusivo facial o corporal. De cara a Navidad proponen una tarjeta regalo (170 € equivale a una hora o 240 € a 90 min) para que la clienta elija después el tratamiento que mejor se adecúe a sus gustos. Aunque, puestas a elegir, nos quedamos con el protocolo Absoluto a la Rosa Negra, especialmente hidratante y reparador.

3. El antiaging que vino de los Alpes Suizos

La Clinique La Prairie lleva nueve décadas en Suiza poniendo en práctica terapias tan pioneras como la celular para frenar el proceso de envejecimiento. Hace algo menos de un año abrió en Madrid su único centro fuera del país alpino y no deja de sorprendernos con sus novedades. Ahora, para las fiestas, lanza un pack de lujo enfocado a recuperar la luminosidad y rejuvenecer el rostro. Incluye tres tratamientos: el láser Genesis, un bótox completo y un relleno con ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas. Perfecto para las que se animan con los pinchazos y lo último en medicina estética. (Precio: 995 euros)

4. Un oasis en el centro de la ciudad

La apertura del Hotel Four Seasons, en pleno centro de Madrid, ha sido una de las más esperadas del año. Y también una de las más espectaculares: su azotea y su oferta gastronómica no puede ser más atractiva. Pero, ¡ay su spa! Nos tiene conquistadas. Piscina interior, zona al aire libre en la terraza, barra de zumos orgánicos y una carta de tratamientos que sorprenderá a las más exigentes. Te proponemos su masaje corporal El Retiro, el que consideran "la joya de la casa". Combina varias técnicas corporales como la hipertermia, masajes relajantes y terapias reparadoras. Perfecto para aliviar la tensión en las capas musculares más profundas. (Precio: 160 €/60 min).

5. ¿Y por qué no un protocolo capilar?

Si la persona que quieres sorprender de forma especial esta Navidad es de esas a las que les encanta pisar el salón de peluquería, seguro que acertarás con esta idea. Se trata de Alpha Tecnic Cacao, una fórmula exclusiva de Nadia Barrientos para The Madroom (Madrid), que es perfecta para reparar los cabellos más dañados y terminar con el efecto frizz que tanto da la lata en invierno... "Con este servicio conseguimos el alisado definitivo que menos cambia el tono del cabello (medio tono como mucho), con más duración (entre 3 y 6 meses) y un aspecto realmente natural", explica Nadia. Además, el cacao, ingrediente estrella del tratamiento, cuida de forma especial el pelo dejándolo revitalizado, oxigenado y lleno de hidratación. Desde 90 € el tratamiento antifrizz, hasta 400 € el alisado completo.

6. Ojos, en el punto de mira

Desde que la mascarilla forma parte de nuestras vidas, aparte de granitos y sequedad en los labios, nos está haciendo fijarnos más que nunca en la mirada. Técnicas como las que buscan crear unos foxy eyes se han disparado, así como el maquillaje para esta zona. Por eso, la más presumida de tus amigas o familiares caerá rendida ante el tratamiento TimeExpert Rides Eyes, de Germaine de Capuccini. En una sola sesión atenúa arrugas en la zona y disminuye las ojeras. El protocolo combina tres terapias expertas: Cupping facial con ventosas, yoga ocular y masaje Gua Sha con cuarzo rosa. Una combinación perfecta entre placer y eficacia que hará realidad lo de sonreír con la mirada. (Precio: 60 €, aprox)

7. Para quienes quieren que se note pero sin que se note...

Al preguntarle a un médico estético cuál es la frase que más escucha en consulta suele ser esa misma. La del que se note, pero sin que se note. Por eso, si estás pensando en regalar un tratamiento de medicina estética, uno de los más recomendados para iniciarse, para las que no se terminan de atrever o las que apuestan por la naturalidad es el Protocolo Skinboosters by M+C. Aunque se trata de un inyectable ni es relleno ni es mesoterapia. "Consiste en infiltrar un ácido hialurónico con baja reticulación y viscosidad (no da volumen) mediante microinyecciones muy superficiales, reforzando las zonas de piel más fina y propensas a arruguitas finas y mejorando su textura e hidratación global. Podríamos definirlo como un paso más allá para la piel, ya que redensifica y aporta jugosidad", destaca la doctora Mar Mira, de la Clínica Mira+Cueto. El precio parte de los 225 euros.

8. Ritual (en pareja) con billete a Tailandia

Aunque cualquiera de los masajes y tratamientos que encontrarás en The Organic Spa es un regalo en sí mismo, esta Navidad te proponemos uno para disfrutar en pareja (o con tu madre, tu mejor amiga...) La experiencia, que dura cuatro horas, conseguirá que ambos viajéis hasta Tailandia sin moveros del centro de Madrid. El ritual incluye exfoliación corporal, un baño, masaje de inspiración balinesa, tratamiento facial iluminador, infusiones... Precio: 550 €/pareja.

9. Fitness facial sin moverse de la cabina

Es lo que propone Biri Murias con el protocolo Radiance Lifting que ella misma ha diseñado para su centro, en Gijón (Asturias). Perfecto para regalar a las maduritas de la familia -funciona genial en pieles castigadas, fotoenvejecidas o con flacidez- unifica en un ritual dos tecnologías punteras: JetPeel y Remodeling Face. Mientras que la primera técnica deja la piel ultra limpia y oxigenada (es como un aire a presión con agua salina que barre las impurezas), la segunda parte combina corriente galvánica, corriente de media frecuencia y radiofrecuencia para trabajar la musculatura, estimular la síntesis de colágeno y regenerar tejidos dañados. Dura una hora y cuesta 180 €.

10. Desconexión con los cinco sentidos

En la cabina del Skin Spa de Clarins en El Corte Inglés de Serrano encontrarás el regalo idóneo para las fans de los faciales. En este caso, la máxima eficacia se combina con una sensorialidad total, de modo que el afortunado con el regalo desconectará con los cinco sentidos durante 60 minutos. Hablamos del Tratamiento Facial Ultra Relajante Aroma (precio: 85 euros). El protocolo permite desconectarse del mundo exterior al tiempo que recupera la energía interior. El tacto experto ayurveda, asociado al poder de las plantas y los aceites Clarins invita a la evasión, que se completa gracias al masaje del rostro y del cuero cabelludo. Además, al terminar, la piel está más suave, iluminada y descansada.