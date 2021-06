Topless facial: así debes preparar tu piel para el fin de las mascarillas (en exterior)

Tras más de un año usando mascarillas en cualquier lugar que no fuera la comodidad de tu casa, llega el momento de salir a la calle sin ellas pero, ¿está tu piel preparada? ¿Y sabes cómo cuidarla y maquillarla para que el continuo quita y pon no arruine tu look? Te damos todas las claves.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Como ya sabrás a estas alturas, el próximo 26 de junio se elimina la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre, por lo que siempre y cuando te sientas cómoda con esta nueva situación, queda muy poquito para que llegue el ansiado momento de liberar nuestro rostro, pero con él vuelven también un montón de dudas y preguntas en torno a nuestra piel. ¿Cómo reaccionará ante las agresiones externas después de más de un año cubierta? ¿Cómo volver a maquillar la parte inferior del rostro sin que se 'estrese' después de tanto tiempo?

Puede que incluso al enterarte de esta noticia la alegría por recuperar un poco de libertad haya quedado empañada por la preocupación y hayas corrido al espejo para ver en qué estado se encuentran tus labios y tu piel ahora que van a volver a salir a la calle sin nada que los cubra. Y es que, ahora que el reinado de la mirada ha llegado a su fin, la cosmética y el maquillaje centrados en el tercio inferior llegan al rescate.

Obviamente, es el momento de recuperar tus labiales favoritos y volver a darle color y protagonismo a tu boca y, aunque el tono lo dejamos a tu elección, sí que te recomendamos que optes por fórmulas de larga duración y que no se muevan, ya que el constante quita y pon de la mascarilla al entrar y salir de los sitios puede arruinar por completo tu maquillaje.

En cuanto a la piel, son muchos los aspectos a tener en cuenta, tal y como nos explica Estefanía Ferrer, ingeniera química y fundadora de LICO Cosmetics. “Después de tanto tiempo 'protegida' del exterior, nuestra piel puede verse ligeramente más sensible a los agentes externos como puede ser el sol, el viento o la contaminación. Es importante usar productos que actúan de escudo durante todo el día y no sean fotosensibilizantes. Para esto la gran apuesta es el bakuchiol, que ofrece los mismo resultados que el retinol, alisando y tratando las imperfecciones ocasionadas por la mascarilla, a la vez que actúa como escudo antioxidante contra los radicales libres, causantes del envejecimiento prematuro de la piel. Al ser un activo vegano y natural no es nada reactivo a la vez que no es fotosensible".

El sérum BioVitA está formulado con la mayor concentración permitida de bakuchiol, el 1%, y enriquecido con aceite de buriti, que es el aceite con mayor contenido en vitamina A del planeta, por lo que ofrece un cuidado durante todo el día protegiendo la piel de los agentes externos a la vez que alisa y libra a nuestra piel de imperfecciones.

"Ahora nos encontraremos también con un constante quitar y poner de mascarillas, y como nos apetecerá maquillarnos y que el maquillaje se mantenga impecable, nada mejor para ayudar a fijarlo que un aceite facial. Importante que este sea no comedogénico (no obstruye el poro) y además que sea de tacto seco y se absorba rápidamente. Los aceites son una prebase muy interesante ya que ayudan a fijar el maquillaje como ningún producto, haciendo que este no se cuartee, como nuestro Antiox Oil, que está compuesto a base de cinco aceites naturales 100% con el mayor contenido en vitamina E, y hace que el maquillaje se fije y la piel quede jugosa todo el día", ha apuntado Estefanía.