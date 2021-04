Regalos de belleza para el Día de la Madre: mimitos para mamá

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y, aunque este año las circunstancias vuelven a ser excepcionales y no todas vamos a poder estar con ellas físicamente, eso no significa que no podamos devolverle una pequeña parte de todo el cariño que ella nos da. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que invirtiendo en la belleza y salud de su piel?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA