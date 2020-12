Regala momentos Freshly… ¡3 ideas de cosmética natural que arrasan!

Nos encanta cuidarnos y ya no hay excusas para no hacerlo responsablemente, mimando nuestra piel con productos naturales y cuidando también del planeta. Esas son las claves del éxito de los cosméticos Freshly Cosmetics. ¡Añádelos a tu lista de regalos navideños!

Si hay una auténtica ‘beauty addict’ entre las personas a las que deseas sorprender estas Navidades, ni lo dudes: la cosmética natural es el mejor regalo. ¿Quién no desea mimarse con productos eficaces (por supuesto) y al mismo tiempo respetuosos con nuestra piel y con el medio ambiente? Eso es justamente lo que ofrece Freshly Cosmetics: productos naturales, formulados con ingredientes seguros y saludables que consiguen resultados reales. Encontrarás cosméticos faciales y corporales, para el pelo, especialmente pensados para los niños… y ¡hasta para poner guapa a tu mascota!

Entre todos ellos hemos seleccionado tres favoritos que no faltarán en nuestra particular carta a los Reyes Magos. Son estos:

1. El Face & Body Moisturising Pack by Mr. Wonderful

¡Exclusivo, natural y molón a partes iguales! Incluye la crema facial Bloom Orchid Face Cream, que incrementa la hidratación del rostro un 115% y calma la piel reduciendo las rojeces y la inflamación relacionadas con el estrés cutáneo; y la Body Flame Firming Cream que reafirma, tonifica y esculpe tu figura, consiguiendo un notable efecto reductor.

Este pack de edición limitada combina un 99,9% de ingredientes naturales como algas rojas, lingonberry, jengibre, orchid active y cafeína natural con todo el buen rollo que aporta un packaging y etiquetas diseñadas por Mr. Wonderful. ¡Verlo es quererlo!

2. El Rose Quartz Facial Cleanser

No hay loca de los cosméticos que no tenga clara la regla número uno de la rutina de beauty: una limpieza diaria a conciencia. Y este producto es una innovadora alternativa natural no irritante que limpia y elimina residuos e impurezas, aportando a tu piel una extraordinaria concentración de activos vegetales para regular la secreción sebácea y reducir los poros abiertos.

Su revolucionaria combinación de flor de loto, aceite de almendras, aceite de chía virgen y ácido hialurónico vegano deja la piel limpia, revitalizada y resplandeciente. Pero es que además te encantará su textura cremosa y su delicioso perfume: la combinación de cítricos (mandarina, naranja y pomelo), junto a la acidez de la manzana, el toque dulce de la piña y el exótico perfume del sándalo es una auténtica maravilla para el olfato. ¡Olerlo es quererlo!

3. Be Radiant Pack

En cuanto lo pruebes, ya no podrás renunciar nunca más a este auténtico trío de ases. El primero es el Golden Radiance Body Oil, un aceite corporal 100% natural que dará luminosidad a tu piel; el segundo, el Hyper Concentrate Eye Contour Serum que combina 14 tecnologías clínicas naturales para tratar la zona del contorno de ojos: y el tercero, el viral sérum exfoliante facial enzimático de color azul, el Blue Radiance Enzymatic Serum, para un rostro uniforme y renovado. ¡Probarlo es amarlo!

Y un plus: Calendario ‘Make a wish’

Es imposible resistirse a este coqueto calendario que reúne 7 productos Freshly en versión mini. Cada día un deseo y un regalo para ti y para el planeta durante los 7 últimos días del año. ¡Qué emoción esperar al 2021 abriendo una ventana cada día y descubriendo los productos Freshly que se esconden detrás! Todos ellos están formulados con más de un 99% de ingredientes naturales, seguros y saludables para la piel y para el planeta, consiguen resultados reales y son aptos para pieles sensibles. ¡Que empiece la cuenta atrás para el Año Nuevo!