¿A la busca de un perfume para el Día de la Madre? Tenemos los más deseados

Si este año quieres sorprender a mamá con un perfume, no te puedes perder todas estas novedades y colecciones exclusivas de fragancias para celebrar el Día de la Madre.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Es posible que eso de regalar un perfume por el Día de la Madre te suene un poco a tópico, sin embargo, aunque no siempre resulta sencillo acertar con la fragancia adecuada, es un detalle cargado de simbolismo y una opción perfecta para una fecha tan especial. Los motivos son varios: en primer lugar, porque el olfato es el sentido con más memoria de todos, por lo que si eliges una edición especial o renovada de su perfume favorito, seguro que con él le estarás dando además un montón de recuerdos asociados a él. Y en segundo lugar porque se cree que las mujeres tenemos más desarrollado el olfato que los hombres, porque nuestra genética hace que tengamos más desarrollada la zona orbital prefrontal del cerebro, lo que nos convierte en las personas que más sabemos apreciar este tipo de regalos.

Este año nos hemos propuesto que además del regalo material en sí del perfume que elijas para tu madre, también le des unos buenos consejos para sacarle el máximo partido, por lo que vamos a darte unas claves muy sencillas con las que acertarás seguro.

Cuándo perfumarse

¿Sabías que el mejor momento para aplicarse el perfume es justo después de ducharte? En ese momento, además de tener la piel limpia, al haber estado expuesta al calor, tiene los poros más abiertos por lo que el perfume penetra mejor. Pero no lo hagas nunca con la piel mojada, pues no se mantendrá el aroma por mucho tiempo. Otro truquito es usar siempre geles que no tengan mucho olor, para que no 'compita' con la fragancia que apliques.

Dónde aplicarlo

Aunque aquí cada maestrillo tiene su librillo, hay una regla de oro que nunca falla: aplicarlo en todas las zonas de pulso, ya que allí se genera más calor y movimiento, lo que hace que el aroma sea más intenso. Así, para que dure más tiempo, lo mejor es aplicarlo en cuello o interior de las muñecas pero debes tener la precaución de no frotarte las muñecas, porque eso solo hará que dure menos tiempo.

Dónde guardarlo

Otro punto importante a tener en cuenta es saber dónde debemos guardar nuestros perfumes para que duren más y no se estropeen ya que cualquier tipo de factor externo puede modificar su composición y su olor, además de hacer que se evapore. Por ejemplo, algo muy importante es que no les de el sol directo, ya que los rayos solares alteran la composición del perfume y hacen que el líquido se evapore. De hecho, igual que ocurre con los aceites, el mejor lugar para guardar este cosmético es un sitio oscuro, como un cajón, y que no esté expuesto a cambios bruscos de temperatura.

Ahora que ya sabes cómo sacarle el máximo partido a un perfume, te dejamos con algunos de nuestros favoritos para el Día de la Madre con los que el éxito está asegurado.