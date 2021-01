Vicky Martín Berrocal ha cambiado radicalmente de look y ahora es ¡rubia!

La diseñadora ha sorprendido con una melena platino que va a encantarte.

Hace un par de días avisó Vicky Martín Berrocal a sus seguidores de Instagram que se avecinaban cambios, y no se refería a la nevada histórica que ha caído sobre la meseta, no. Ahora sabemos que el aviso iba en serio y que hacía referencia a su pelo.

¡Se ha teñido de rubio!

El cambio de look nos ha cogido a todos por sorpresa por lo radical que es. Seguramente nadie se hubiera esperado, ni conociendo a la diseñadora, que se atrevería con un cambio tan llamativo, pasando de golpe de su cabello moreno característico al rubio platino. Pero así ha sido, nos ha dejado a todas con la boca abierta.

Es sabido el gusto que tienen madre e hija, Alba Díaz, por compartir vestuario e incluso posar a juego, pero no nos podíamos imaginar que las veríamos compartir también este color de pelo, y menos en pleno invierno. No por nada, porque el rubio platino es tan válido en enero como en agosto, pero es verdad que no es habitual que el cuerpo te pida un tinte tan vivo cuando en época de frío.

Además, la andaluza no solo se ha teñido el pelo, es que también se ha cortado un poco su larga melena, la cual luce, al menos en la primera foto que ha compartido de nuevo peinado, lisa, con raya al medio y con la raíz oscura, en la línea de las melenas bicolor que son tendencia en peluquería.

En cualquier caso, nos encanta que Vicky Martín Berrocal se atreva con un color así, de los que no deja indiferente, ideal para una mujer que tiene en la fuerza que siempre irradia su imagen una de sus señas de identidad. A personalidad pocas celebrities la ganan, y ahora que está más rockera que nunca con este pelo, menos todavía. ¡Que se prepare el 2021!