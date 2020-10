El peinado de coleta con raya al medio que Tamara Faltó ha puesto súper de moda porque es rápido, cómodo y muy fácil de hacer

Si te has cortado el pelo y ahora llevas una melenita 'bob', fíjate en este sencillo recogido que la marquesa de Griñón no deja de hacerse últimamente.

Woman.es

Tenemos que confesarlo: desde que cambió de look a principios de 2020 y se pasó al 'bob', estamos un pelín obsesionadas con el pelo de Tamara Falcó.

Este corte por encima de los hombros no solo resulta favorecedor, cómodo y estiloso, sino que además se ha convertido en uno de los looks más buscados del otoño. Pero, si eres de las que han pasado por la peluquería recientemente y te has animado a meter la tijera por fin, quizás tengas la duda de cómo recoger tu cabello ahora que está tan cortito. Pues, amigas, la nueva marquesa de Griñón tiene la solución ¡y no puede ser más sencilla!

Si eres tan fan como nosotras de su estilo, ya te habrás dado cuenta de que últimamente la hija de Isabel Preysler no deja de hacerse el mismo peinado: una coleta con la raya al medio que podemos considerar su nuevo recogido preferido, tanto para el día a día como para las grandes ocasiones.

Ella suele llevarla baja, justo por encima de la nuca, y bien pulida, trabajando el cabello con fijador para evitar que se salgan los pelitos más cortos. Así lo vimos, por ejemplo, en su paso por el Festival de Cine de San Sebastián hace apenas un mes, donde deslumbró con un original top de Carolina Herrera y el mencionado peinado.

La misma fórmula ha seguido este martes para asistir a un evento mucho más informal: el 'showcooking' que ha realizado junto a los hermanos Torres. Y es que, desde que ganó la pasada edición de 'Masterchef Celebrity', Tamara Falcó no solo ha demostrado que se maneja de maravilla ante las cámaras, sino también entre los fogones.

¿Su apuesta para esta ocasión? Un maquillaje de labios potente y mirada marcada, junto a la coleta que nos ocupa hoy y la pertinente chaquetilla blanca de chef. Impecable y, sobre todo, comodísima para una tarde de faena en la cocina... ¡y lo que venga después!